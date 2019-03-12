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Kyle Chapman: Bitcoin olası bir ekonomik krizi atlatabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Mart () – ABD merkezli risk sermayesi şirketi Cosimo Ventures ortaklarından Kyle Chapman, Bitcoin’in olası bir "ekonomik duraklamayı" atlatabileceğini söyledi. AMB Crypto'nun haberine göre Chapman, dünya genelinde...

Kyle Chapman: Bitcoin olası bir ekonomik krizi atlatabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Mart () – ABD merkezli risk sermayesi şirketi Cosimo Ventures ortaklarından Kyle Chapman, Bitcoin’in olası bir "ekonomik duraklamayı" atlatabileceğini söyledi.
AMB Crypto'nun haberine göre Chapman, dünya genelinde çeşitli uzman ve öncü kurumun, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamaya paralel olarak dünyayı olası bir ekonomik krizin beklediği yönündeki uyarıları anımsattı.
Bu kapsamda, kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin’in merkezsizleşmiş yapısı sayesinde söz konusu durağanlığı atlatabileceğinin altını çizen Chapman, buna karşılık aynı durumun piyasanın en yüksek hacimli ikinci kripto para birimi Ethereum için geçerli olmayabileceği uyarısı yaptı.
Merkezsizleşmiş altyapı teknolojisine sahip dijital varlıkların, mortgage krizinin sonunda piyasaya sürüldüklerini vurgulayan Chapman, kripto para birimi ekosisteminin henüz kapsamlı bir ekonomik durağanlığı deneyimlemediğini belirtti.
Bitcoin’in hisse senedi piyasalarına olan uzaklığı ve döngüsel dalgalanmalarının, piyasanın belirleyici kripto para birimini olası bir ekonomik durgunluktan kurtaracak ana faktörler olarak tanımlayan Chapman, Ethereum’un blockchain platformu oluşturma odaklı bir proje olması sebebiyle Bitcoin’e göre piyasalara daha bağlı olduğunu söyledi.
Chapman ayrıca, Bitcoin’in birim azlığı ve merkezsizleşmiş yapısı nedeniyle olası bir ekonomik durgunlukta piyasada özkaynak yerine emtia olarak hizmet verebileceği ve Bitcoin tedarikinin tek bir kişi ya da kurum kontrolünde olmaması sebebiyle, piyasanın gergin olduğu bir dönemde Bitcoin’in otoriteye paralel bir şekilde hareket edebileceği öngörüsünü yaptı.

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