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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 12 Mart () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA Birleşik Krallık - Ticaret dengesi Ocak ayında, Aralık ayındaki 3.448 milyar sterlinlik açıktan, 3.825 milyar sterlin...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 12 Mart () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Birleşik Krallık
- Ticaret dengesi Ocak ayında, Aralık ayındaki 3.448 milyar sterlinlik açıktan, 3.825 milyar sterlin açığa yükseldi.
- Sanayi üretimi Ocak ayında aylık yüzde 0.6 artarken, yıllık yüzde 0.9 azaldı. Sanayi üretimi Aralık ayında aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 0.9 azalmıştı.
- İmalat üretimi Ocak ayında aylık yüzde 0.8 arttı, yıllık yüzde 1.1 azaldı. İmalat üretimi Aralık ayında aylık yüzde 0.7 ve yıllık yüzde 2.1 azalmıştı.
- Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Ocak ayında, Şubat ayındaki yüzde 0.4’lük düşüşten sonra aylık yüzde 0.5 yükseldi.,
- Servis sektörü endeksi Ocak ayında, üç aylık bazda yüzde 0.5 yükseldi, endeks Aralık ayında üç aylık bazda yüzde 0.4 artmıştı.
ABD
- Tüketici fiyatları endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 1.5 arttı. Endeks Ocak ayında aylık olarak değişim göstermezken, yıllık yüzde 1.5 artmıştı.

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