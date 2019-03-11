KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 11 Mart () – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya:

- Sanayi üretimi Ocak ayında, aylık yüzde 0.8 ve yıllık yüzde 3.3 azaldı. Sanayi üretimi Aralık ayında aylık yüzde 0.8 artmış ve yıllık yüzde 2.7 düşmüştü.

- Ticaret dengesi Ocak ayında, Aralık ayındaki 19.9 milyar eurodan gerileyerek, 18.5 milyar euro fazla verdi.

- İthalat Ocak ayında, Aralık ayındaki yüzde 0.7’lik artıştan sonra, aylık yüzde 1.5 yükseldi.

- İhracat Ocak ayında, Aralık ayındaki yüzde 1.5’lik artıştan sonra, değişmedi.

ABD

- Perakende satışlar Ocak ayında, Aralık ayındaki yüzde 1.6’lık düşüşten sonra, yüzde 0.2 arttı.

- İş stokları Aralık ayında, yüzde 0.6 oldu.