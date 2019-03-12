KRİPTOPARA – Bitcoin yeniden 3,900 doların üzerinde

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Mart () – Kripto para birimleri piyasalarında görülen düşüşün etkisiyle 3,900 dolar düzeyinin altına inerek yatırımcılarda, "yeni bir düşüş eğilimi başlangıcı" endişesi uyandıran Bitcoin fiyatı, tepki alımlarının etkisiyle 3,923 dolar düzeyine yükseldi.

Toplam 2,103 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.15 artışla 3,923 dolara yükseldi ve 68 milyar 993 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.4’ünü oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi, sabah saatlerinde piyasaya hakim olan düşüşün ardından toparlanmaya başladı ve Bitcoin’in yanında son 24 saatte yüzde 0.42, yüzde 3.23, yüzde 2.33, yüzde 7.05 ve yüzde 0.38 ile sırasıyla Ethereum, Litecoin, EOS, Binance Coin ve TRON yükseldi.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 74’ü değer kazandı ve yukarı yönlü eğilime yüzde 159.42 artışla 94’üncü sıradaki Groestlcoin öncülük etti. Gelişmelerin ardından piyasa hacmi 134 milyar 256 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 23 milyar 349 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.15

2.Ethereum yüzde 0.42

4.Litecoin yüzde 2.23

5.EOS yüzde 2.33

7.binance Coin yüzde 7.05

10.TRON yüzde 0.38 artaken

3.Ripple yüzde 0.33

6.Bitcoin Cash yüzde 0.09

8.Tether yüzde 0.32

9.Stellar yüzde 3.11 düştü. (Grafik)