KRİPTOPARA – Bitcoin 4 bin, piyasa hacmi 139 milyar dolar

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Mart () – Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli 10 kripto parasında görülen, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) yetkilisinin kripto para birimleri piyasalarına ilişkin olumlu öngörüleriyle yükselişin ardından, sekizi düştü.

SEC dijital varlıklar ve geliştirme baş danışmanı Valeri Szczepanik, kripto para birimleri piyasalarında yaklaşık bir yıldır etkili olan düşüş eğiliminin sonuna yaklaşıldığını ve “kripto para baharının” etkili olmaya başlayacağı yorumundan sonra yükselen kripto paralar, kazanımlarının bir bölümünü geri verdi.

Gelişmelerin ardından 70 milyar 757 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.83 düşüşle 4,021 dolardan işlem gördü ve piyasanın yüzde 50.8’ini oluşturdu.

Toplam 2,112 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 3.18 ile en çok Binance Coin yükselirken, en büyük 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 81’i geriledi ve yüzde 27.39 ile en çok değer kaybı 24’üncü sıradaki Crypto.com Chain’de görüldü.

Piyasadaki yukarı yönlü eğilimin ardından gelen düşüşle piyasa hacmi 139 milyar 82 milyon dolarda hareket ederken, 24 saatlik işlem hacmi de 33 milyar 306 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 0.83

Ethereum yüzde 2.04

Ripple yüzde 0.91

Litecoin yüzde 0.93

EOS yüzde 1.07

Bitcoin Cash yüzde 3.81

Stellar yüzde 1.35

TRON yüzde 1.57 düşerken,

Binance Coin yüzde 3.18,

Tether yüzde 0.06 yükseldi. (Grafik)