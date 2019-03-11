Hazine euro cinsi devlet iç borçlanma senedi ihraç edecek

İstanbul, 11 Mart () - Hazine finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 364 gün vadeli euro cinsi sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihraç edeceğini duyurdu.
Hazine'den yapılan yazılı açıklamada taleplerin 13 Mart'ta toplanacağı 364 gün vadeli 13 Mart 2020 itfalı DİBS'in dönemsel kupon oranının yüzde 1.1 olduğu belirtildi. (Tablo)
İstanbul, 11 Mart () - Hazine finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 364 gün vadeli euro cinsi sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihraç edeceğini duyurdu.