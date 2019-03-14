EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yaptırımlar ve stoklardaki düşüşle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Mart () – Petrol fiyatları, Venezuela’nın petrol ihracatına yönelik yaptırımlar ve ABD stoklarındaki 3.9 milyon varillik azalışa bağlı olarak yükseldi.

Brent petrolünün varil fiyatının 3. çeyrekte 70 dolar olacağını öngören Societe Generale, gelecek 12 ayda fiyatın 62-75 dolar bandında dalgalanacağını öngördü. Societe Generale, Batı Teksas petrolünün ise 3. çeyrekte 64 dolardan işlem görmesini ve gelecek 12 ayda 55-69 dolar aralığında dalgalanmasını bekliyor.

Avrupa'nın, Paris merkezli ana finans şirketlerinden Societe Generale ayrıca, önümüzdeki altı ayda ortalama altın fiyatının onsu 1,350 dolar, 12 ay için ortalama fiyatın 1,400 dolar olacağını öngördü. Societe Generale, gümüş için de altı ve 12 aylık fiyat öngörülerini 16.5 dolar ve 17.0 dolar olarak açıkladı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.22 artışla 67.7 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.14 artışla 58.34 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Brexit ile ilgili etkisiyle iki haftanın en yüksek düzeyine yükseldikten sonra hafif çekildi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.56 düşüşle 15.37 dolardan,

- altın, yüzde 0.44 düşüşle 1,303.5 dolardan,

- bakır, yüzde 0.61 düşüşle 2.9175 dolardan,

- platin, yüzde 1.06 düşüşle 832.8 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.36 düşüşle 1,501.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 229 liraya, çeyrek altın 375 liraya, Cumhuriyet altını da 1,548 liraya döndü.