EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yaptırımlar ve stok azalmasıyla yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Mart () – Petrol fiyatları, Venezuela’nın petrol ihracatına yönelik yaptırımlar ve ABD stoklarında azalışa bağlı olarak yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.76 artışla 67.18 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.99 artışla 58 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Brexit ile ilgili etkisiyle iki haftanın en yüksek düzeyine yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.5 artışla 15.485 dolardan,

- altın, yüzde 0.77 artışla 1,308.3 dolardan,

- bakır, yüzde 0.17 düşüşle 2.9335 dolardan,

- platin, yüzde 1.86 artışla 847.4 dolardan ve

- paladyum da yüzde 1.01 artışla 1,505.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 229 liraya, çeyrek altın 376 liraya, Cumhuriyet altını da 1,548 liraya döndü.