EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları S. Arabistan ve Venezuela kısıntılarıyla yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Mart () – Petrol fiyatları, Suudi arabistan’ın gönüllü ihracat kısıntısı ve Venezuela’nın petrol ihracatına yönelik yaptırımlar etkisiyle yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.65 artışla 67.01 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.09 artışla 57.41 dolardan işlem görüyor.

Avrupa Komisyonu’nun Birleşik Krallık’ın Brexit anlaşmasını değiştirmeyi kabul etmesi ardından doların zayıflamasıyla, altın fiyatları yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.86 artışla 15.405 dolardan,

- altın, yüzde 0.53 artışla 1,298 dolardan,

- bakır, yüzde 1.59 artışla 2.947 dolardan,

- platin, yüzde 2.0 artışla 833.1 dolardan ve

- paladyum da yüzde 1.24 artışla 1,500.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 227 liraya, çeyrek altın 372 liraya, Cumhuriyet altını da 1,534 liraya döndü.