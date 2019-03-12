Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar...
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...
İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI
İstanbul'da KIZIL gün batımı

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC üretim kısıntıları ve sağlıklı talep etkisiyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Mart () – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntıları ve sağlıklı talep etkisiyle yükseldi. Bank of America Merrill Lycnh, petrol fiyatlarının OPEC’in üretim kısıntıları...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC üretim kısıntıları ve sağlıklı talep etkisiyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Mart () – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntıları ve sağlıklı talep etkisiyle yükseldi.
Bank of America Merrill Lycnh, petrol fiyatlarının OPEC’in üretim kısıntıları ve Uluslararası Denizcilik Örgütü’nden gelen güçlü talep geleceğini belirtti.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.09 artışla 66.64 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.21 artışla 56.91 dolardan işlem görüyor.
Avrupa Komisyonu’nun Birleşik Krallık’ın Brexit anlaşmasını değiştirmeyi kabul etmesi ardından doların zayıflamasıyla, altın fiyatları yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.35 düşüşle 15.405 dolardan,
- altın, yüzde 0.42 düşüşle 1,286.3 dolardan,
- bakır, yüzde 0.28 artışla 2.9245 dolardan,
- platin, yüzde 0.35 düşüşle 842.8 dolardan ve
- paladyum da yüzde 1.18 artışla 1,488.7 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 226 liraya, çeyrek altın 370 liraya, Cumhuriyet altını da 1,525 liraya döndü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328