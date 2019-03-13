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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları kısıntılar ve yaptırımlarla yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Mart () – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim ksııntıları ve Iran ve Venezuela’nın petrol ihracatına yönelik yaptırımlar etkisiyle yükseldi. ABD Dışişleri Bakanı...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları kısıntılar ve yaptırımlarla yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Mart () – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim ksııntıları ve Iran ve Venezuela’nın petrol ihracatına yönelik yaptırımlar etkisiyle yükseldi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump yönetiminin İran’ın petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede sıfıra indirmeyi istediklerini açıkladı.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.3 artışla 66.76 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.55 artışla 57.18 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, Brexit ile ilgili belirsizlikler ve beklenti altında açıklanan veriler sonrasında doların zayıflaması ile iki haftanın en yüksek düzeyine yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.18 artışla 15.44 dolardan,
- altın, yüzde 0.46 artışla 1,304 dolardan,
- bakır, yüzde 0.15 düşüşle 2.942 dolardan,
- platin, yüzde 0.3 artışla 834.4 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.27 artışla 1,494 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 229 liraya, çeyrek altın 373 liraya, Cumhuriyet altını da 1,534 liraya döndü.

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