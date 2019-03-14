Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İstanbul'da Hangi Parti önde... Bir Oy da sen ver
İstanbul'da Hangi Parti önde... İşte...
IPU 'Siyasette Kadın 2019' haritasına göre: Her beş bakandan biri kadın
Her beş bakandan biri kadın
Dolar 5.46, euro 6.19 ve sterlin 7.25 lirada
Dolar 5.46, euro 6.19 ve...
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 4 ayın en yüksek düzeyine yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Mart () – Petrol fiyatları, Venezuela ve İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlar ve ABD stoklarındaki azalış ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntıları etkisiyle 4 ayın...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 4 ayın en yüksek düzeyine yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Mart () – Petrol fiyatları, Venezuela ve İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlar ve ABD stoklarındaki azalış ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntıları etkisiyle 4 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.24 artışla 67.71 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.48 artışla 58.76 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, Brexit ile ilgili haberler etkisiyle doları doların güçlenmesi ardından 1,300 dolar düzeyinden düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.95 düşüşle 15.155 dolardan,
- altın, yüzde 1.22 düşüşle 1,294.6 dolardan,
- bakır, yüzde 1.57 düşüşle 2.8895 dolardan,
- platin, yüzde 1.5 düşüşle 829.1 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.17 artışla 1,509.3 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 227 liraya, çeyrek altın 372 liraya, Cumhuriyet altını da 1,532 liraya döndü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328