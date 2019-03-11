Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar...
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...
İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI
İstanbul'da KIZIL gün batımı

Dow Jones Boeing öncülüğünde 220 puan ekside

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Mart () – ABD hisse sendi piyasaları Paraztesi gününe karışık başladı. Boeing hisselerinde görülen düşüşe paralel olarak Dow Jones Endeksi yüzde 0.88'e karşılık gelen 220 puan eksiye geçti. Boeing hisselerinde...

Dow Jones Boeing öncülüğünde 220 puan ekside

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Mart () – ABD hisse sendi piyasaları Paraztesi gününe karışık başladı. Boeing hisselerinde görülen düşüşe paralel olarak Dow Jones Endeksi yüzde 0.88'e karşılık gelen 220 puan eksiye geçti.
Boeing hisselerinde yaşanan yüzde 10’luk değer kaybı, Çin, Endonezya ve Moğolistan’ın Boeing 737 MAx uçuşlarını ülkelerinde yasaklaması ardından geldi.
Bank Of America’nın (BofA) Apple ve Facebook hisseleri için “nötr”den “satın al” derecesine yükseltmesiyle, iki şirketin de hissesleri açılış öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 1.5 yükseldi. ABD Nüfus İdaresi verilerine göre, Ocak ayında perakende satışlar aylık yüzde 0.2 yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle;
- Dow Jones yüzde 0.88 düşerken,
- Nasdaq yüzde 0.58,
- S&P yüzde 0.31 yükseldi.
Dolar, euro karşısında yüzde 0.18 kayıpla 1.12521 düzeyine geriledi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328