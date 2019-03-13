Brexit oylaması sonrasında Avrupa piyasaları ekside

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Mart () – Avrupa hisse senedi piyasaları Çarşamba günü açılış öncesi işlemlerde, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in Brexit anlaşmasının, 242’ye 391 oyla, bir kez daha reddedilmesiyle, düştü.

Brexit termin süresine 17 kala yaşanan bu gelişme sonrasında, Birleşik Krallık milletvekillerinin önünde Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılmak ve Avrupa Birliği anlaşmasının 50. Maddesini kullanarak Mart sonu olan Brexit termin süresini uzatmak arasında bir oylama yapma seçenekleri var.

Gelişmler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

- DAX yüzde 0.36,

- CAC yüzde 0.32 ve

- FTSE yüzde 0.38 düştü.