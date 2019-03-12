Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar...
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...
İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI
İstanbul'da KIZIL gün batımı

Axios: Amazon fiyat paritesi mekanizmasını kaldırıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Mart () – ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, üçüncü tarafların ABD’deki diğer piyasalarda daha ucuza ürün satmalarını engelleyen fiyat paritesi mekanizmasını kaldırmayı planlıyor. Axios’da yer alan ve...

Axios: Amazon fiyat paritesi mekanizmasını kaldırıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Mart () – ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, üçüncü tarafların ABD’deki diğer piyasalarda daha ucuza ürün satmalarını engelleyen fiyat paritesi mekanizmasını kaldırmayı planlıyor.
Axios’da yer alan ve “konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara” dayandırılan habere göre, Amazon’la rekabet halindeki satıcıların aynı indirimlerle satış yapmasını engelleyen mekanizmanın kaldırılma sebebi hakkında Amazon’dan bir açıklama yapılmadı. Söz konusu karar, Amazon’a yöneltilen tekelcilik karşıtı incelemelerin ışığında öne sürülürken, ABD Demokratik Parti Senatörü Richard Blumenthal Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu’na Amazon’un hizmet kullanım koşullarında yer alan rekabeti engelleyici hükümlerin incelenmesi için çağrı yapmıştı. Blumenthal, söz konusu haberin duyurulmasının ardından Amazon’un bu adımını takdir etti.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328