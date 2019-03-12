Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar...
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...
İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI
İstanbul'da KIZIL gün batımı

Avrupa piyalasarı açılış öncesinde artıda

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Mart () – Avrupa hisse senedi piyasaları Salı günü açılış öncesi işlemlerde artıda hareket ederken, FTSE endeksi düğer endekslere göre yavaş kaldı. Sterlinin diğer para birimlerine karşı değer kazanması...

Avrupa piyalasarı açılış öncesinde artıda

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Mart () – Avrupa hisse senedi piyasaları Salı günü açılış öncesi işlemlerde artıda hareket ederken, FTSE endeksi düğer endekslere göre yavaş kaldı.
Sterlinin diğer para birimlerine karşı değer kazanması üzerine, Londra Menkul Kıymetler Borsası’nda deniz aşırı ülkelerden dövizle işlem yapan şirketlerin kazançlarının görece olarak düşük kalması sebebiyle FTSE endeksinin artışı düşük kaldı.
Yatırımcılar, Birleşik Krallık Parlamentosu’ndaki siyasi grupların Başbakan Theresa May'ın Brexit ile ilgili görüşmelerinde, Kuzey İrlanda sınır anlaşması ile ilgili değişikliklere gösterecekleri tepkileri izliyorlar.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:
- FTSE yüzde 0.04,
- CAC yüzde 0.4 ve
- DAX yüzde 0.61 yükseldi.
Euro dolara karşı yüzde 0.11 kazanımla 1.12569 düzeeyine yükselirken sterlin karşısında yüzde 0.32 kayıpla 0.85221 düzeyine çekildi. Sterlin dolar karşısında yüzde 0.45 artışla 1.32097 düzeyinde.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328