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Altın ve gümüş Bretix oylaması etkisiyle 12 günün zirvesinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Mart () – Birleşik Krallık parlamentosunun, Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşmasını kinci kez reddetmesi üzerine metal fiyatları yükseldi. Birleşik Krallık milletvekilleri bugün, anlaşmasız bir Brexit...

Altın ve gümüş Bretix oylaması etkisiyle 12 günün zirvesinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Mart () – Birleşik Krallık parlamentosunun, Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşmasını kinci kez reddetmesi üzerine metal fiyatları yükseldi.
Birleşik Krallık milletvekilleri bugün, anlaşmasız bir Brexit ihitmalini engellemek için tekrar oylama yapacaklar. Hükümet ayrıca anlaşmasız bir Brexit halinde yürürülüğe geçecek bir gümrük önlemini açıkladılar.
Avrupa hisse senedi piyasaları, yatırımcıların Brexit konusunun netlik kazanmasını beklerken, riskli işlemlerden kaçınmaları etkisiyle yatay seyirde. Yatırımcılar ayrıca Birleşik Krallık Maliye Bakanı Philip Hammond’ın mali yılın bitişi ile ilgili yapacağı bahar açıklamasını bekliyorlar.
Almanya, Birleşik Krallık ve ABD hükümet borçlanma senetlerinin getirileri yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.73 artışla 15.525 dolardan,
- altın, yüzde 0.74 artışla 1,307.8 dolardan,
- bakır, yüzde 0.17 artışla 2.9335 dolardan,
- platin, yüzde 1.42 artışla 843.7 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.95 artışla 1,504.2 dolardan işlem görüyor.

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