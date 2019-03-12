Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu anlar yaşadı
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu...
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar...
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...

ABD piyasaları açılış öncesinde yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Mart () - ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde teknoloji şirketlerinin öncülüğünde yükseldi. Yatırımcılar, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in Brexit anlaşmasının parlamentoda...

ABD piyasaları açılış öncesinde yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Mart () - ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde teknoloji şirketlerinin öncülüğünde yükseldi.
Yatırımcılar, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in Brexit anlaşmasının parlamentoda oylanmasına odaklandılar. İşçi Partisi anlaşmada her hangi bir yasal olarak bağlayıcı değişiklik olmadığını ve temelkde aynı olduğunu açıklaması üzerine anlaşmanın bir kez daha onaylanmama ihtimali doğdu.
Açılış öncesi işlemlerde ABD hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
- Dow Jones yüzde 0.18,
- Nasdaq yüzde 0.4 ve
- S&P yüzde 0.27 yükseldi.
Dolar euro karşısında yüzde 0.3 kayıpla 1.1278 düzeyine, sterlin karşısında yüzde 0.52 kayıpla 1.3218 düzeyine geriledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328