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Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 3-2 yendi... Maçtan fotoğraf kareleri
SPOR
26.04.2021, 06:58
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#Sultangazi
#Fırtına obüsleri
#Rusyadan sipariş ettikleri uzun menzilli S-300 füzeleri
#Polis şehitliğinde anma töreni
#yağ
#evinde
#Van
#Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu
#Devlet Su İşleri Genel Müdür V. Kaya Yıldız
#Giresun Milletvekili Kadir Aydın
#itfaiyeeri
#kumanya
#Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
#ÇEDAŞ
#AEDAŞ
#Boynukalın
#Arşiv Araştırması Kanunu
#Güvenlik Soruşturması
#dhkpc daeş
#YİK
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#Sultangazi
#Fırtına obüsleri
#Rusyadan sipariş ettikleri uzun menzilli S-300 füzeleri
#Polis şehitliğinde anma töreni
#yağ
#evinde
#Van
#Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu
#Devlet Su İşleri Genel Müdür V. Kaya Yıldız
#Giresun Milletvekili Kadir Aydın
#itfaiyeeri
#kumanya
#Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
#ÇEDAŞ
#AEDAŞ
#Boynukalın
#Arşiv Araştırması Kanunu
#Güvenlik Soruşturması
#dhkpc daeş
#YİK