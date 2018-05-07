Sırbistan’dan Türkiye’ye "Dostluk" için pedal çevirdiler

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ ın İstanbul Kapısı’ ndan yola çıkan bisikletçiler İstanbul Fatih’deki Belgradkapı’ya kadar dostluk için pedal çevirdi. Bisikletlileri Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver çiçeklerle karşıladı.



Fatih Belediyesi ve Salcano Bisiklet firmasının sponsorluğunda Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki İstanbul Kapısı’ndan yola çıkan 4 bisikletçi, İstanbul’daki Belgradkapı'ya kadar 9 gün boyunca pedal çevirdi.



Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in 7 Mayıs’ da Türkiye ziyareti dolayısıyla düzenlenen "İstanbul Kapısından Belgrad Kapısına Dostluk Köprüsü’’ temalı bisiklet turunun katılımcıları, başkent Belgrad’ dan İstanbul’ a doğru 28 Nisan’ da yola çıktı. Tura katılan Türk ve Sırp bisikletçiler, Cumhurbaşkanı Vucic ve Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in katılımlarıyla Belgrad’da düzenlenen törenle uğurlanmıştı.



Türkiye’den Oğuzhan Ermiş ve Muhammed Ali Oğuz ile Sırbistan’ dan Milica Rakic ve Aleksandar Mijatovic’ in pedal çevirdiği bisiklet turu bugün Fatih Belgradkapı’ da sona erdi. Yaklaşık 1000 km lik bir yolculuk sonucunda Belgradkapı’ da bisikletlileri Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver çiçeklerle karşıladı. Eski Fatih Belediye Başkanı ve Ak Parti 27. Dönem Milletvekili Aday Adayı Mustafa Demir de Başkan Suver’e eşlik etti.



"Bu Tür Dostluklara Vesile Olmak Dünya Barışı İçin Çok Faydalıdır"



Fatih Belediyesi olarak bu tür dostluk ilişkilerinin devamını dileyen Belediye Başkanı Hasan Suver "Sırbistan Cumhurbaşkanı sayın Vucic, Türkiye ile tarihi dostluk ilişkilerinin sürdürülmesi amacıyla Sırbistan Türkiye arasında dostluk köprüsünü bir bisiklet turuyla kaimlendirdi.



Bu vesileyle Sırbistan’ın Belgrad başkentinin İstanbul Kapısından İstanbul’un Belgradkapısı’na 9 gün önce yola çıkan 2’si Türk 2’si Sırp 4 bisikletçi, yaklaşık 1000 kilometrelik bir yolu kat ederek İstanbul Belgradkapısı’ na ulaştılar. Bizde onları büyük bir mutlulukla karşıladık. Fatih Belediyesi olarak dostluğumuzun ebediyen sürdürülmesi temennisiyle bu organizasyonda emeği geçen Salcano bisiklet firmasının yönetim kurulu temsilcisi Bayram Akgül’e teşekkür ediyoruz. Bu tür dostluklara vesile olmak dünya barışı için çok faydalıdır. Bunların devamını diliyorum" diye konuştu.



Böyle güzel bir projenin içinde yer almaktan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Salcano Yönetim Kurulu üyesi Bayram Akgül ‘iki ilke arasında dostluğun kilometre taşı sayılabilecek bir organizasyonda pay sahibi olmak gurur verici’ dedi.



Bu projenin iki ülke arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi için önemli olduğunu dile getiren Fatih Belediye Eski Başkanı ve Ak Parti 27. Dönem Milletvekili Aday Adayı Mustafa Demir ise ‘İki ülke arasındaki bu yakın bağların güçlendirilmesi için önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Katılan sporculara çok teşekkür ediyoruz" dedi.

