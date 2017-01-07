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Fatih’te Belediye ekipleri kış şartlarıyla mücadelesini sürdürüyor

Meteorolojiden gelen yoğun kar yağışı uyarısının ardından çalışmalara başlayan Fatih Belediyesi, kış şartlarıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor…

Fatih’te Belediye ekipleri kış şartlarıyla mücadelesini sürdürüyor

 Fatih’te Belediye Ekipleri Kış Şartlarıyla Mücadelesini Aralıksız Sürüyor

Meteorolojiden gelen yoğun kar yağışı uyarısının ardından çalışmalara başlayan Fatih Belediyesi, kış şartlarıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor…

Fatih Belediyesi ekipleri meteorolojiden gelen yoğun kar yağışı uyarısının ardından kış şartlarıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ile diğer tüm birimlerin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar dün akşam kar yağışının başlamasıyla birlikte tüm hızıyla devam ediyor. Karla Mücadele Ekipleri, kar ve buzlanma ile mücadele için iki bin ton tuz, 5 iş makinesi, 5 adet kar küreme ve tuz serpme aracı, 14 kamyon ve kamyonet, 23 elle tuzlama ekibi, 30 çöp toplama kamyonu, 1 arazöz ve 450 personel ile ilçenin önemli noktalarında çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapılan kış mücadele çalışmalarıyla ilgili görevlilerden bilgi aldı.


Başkan Mustafa Demir, vatandaşların olumsuz hava koşullarında mağdur olmaması için belediye ekiplerinin 7/24 çalışmalarına devam etmesi talimatını verdi. Olumsuz hava şartları süresince tüm ekiplerin görevde olduğunu belirten Başkan Mustafa Demir, vatandaşların Fatih Belediyesi İletişim Merkezi FABİM (444 0 176) aracılığı ile taleplerini belediyeye ulaştırabileceklerini söyledi.

Yoğun kar yağışına rağmen 24 saat çalışan ekipler trafik ve insan sirkülâsyonunun yoğun olduğu ana arterlerde, kamu binaları ve okulların çevrelerinde, hastane çevrelerinde, halka açık pazar yerlerinde, cami girişleri ve vatandaşların yaya olarak kullandığı avlularında, tüm cadde ve sokaklarda çalışmalarına devam ediyor.

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Fatih’te Belediye Ekipleri Kış Şartlarıyla Mücadelesini Aralıksız Sürüyor…
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