Fatihli sporcu gençlere kupa ve madalyaları verildi

Fatih’te ‘Okullar Arası Sportif Turnuva’ müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri dağıtıldı. Törende konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Sportif faaliyetlere başlamış her çocuk kötü alışkanlıklardan kurtulmuş, sağlıklı bir nesil demektir.” dedi.Fatih Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile toplam 9 branşta düzenlenen ‘Okullar Arası Sportif Turnuvalar’ ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına, okul müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.Mimar Sinan Stadı’nda gerçekleştirilen törende küçük erkekler, küçük kızlar, yıldız erkekler, yıldız kızlar, genç erkekler ve genç kızlar kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu. Turnuvalara toplamda 60 okuldan bin 700 öğrenci katıldı. Turnuva boyunca öğrenciler basketbol, futbol, futsal, masa tenisi, okçuluk, mini golf, atletizm, voleybol ve güreş branşlarında yarıştı. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, gençlerin daha çok spor yapması için imkânların çoğaltılacağını vurgulayarak turnuvalardaki öğrenci sayısının her geçen gün artacağını belirtti.Fatih’i gençlerin spora en rahat ve konforlu ulaşacağı ilçelerden biri haline getireceğini söyleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Sportif faaliyetlere başlamış her çocuk kötü alışkanlıklardan kurtulmuş, sağlıklı bir nesil demektir. Biz bu imkânı sizlere ne kadar çok sağlayabilirsek inanıyorum ki buradaki sayı bin 700’lerde değil İnşallah 10 binlerde olacak. Sporun tüm katmanlara yayılması en büyük arzumuz. Eğer bir mahallede sportif faaliyetler var ise buradaki gençlerin kötü alışkanlıklara ve suça bulaşma oranları azalmaktadır. Çok kısa sürede Fatih, alanın kısıtlı olmasına rağmen gençlerimizin spora en rahat ve konforlu ulaşacağı ilçelerden biri haline gelecektir. Yeni dönemde, belediyemizin spor tesislerini ve halı sahalarını spor kulüplerimize ve yakın okullarımıza gündüz vakitlerinde ücretsiz olarak açıyoruz” diye konuştu.