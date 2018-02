'Fatih Yerel Buluşmalar Toplantısı'na Hayati Yazıcı da katıldı

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in ev sahipliğinde düzenlenen Yerel Buluşmalar toplantısında Eminönü esnafı ile biraraya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, gündeme dair değerlendirmelerde bulunarak, "Bize çerçeve oluşturmaya çalışanlar var, asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.



Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen Yerel Buluşmalar programında Eminönü esnafının sorunları ve istekleri konuşuldu. Eminönü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayatı Yazıcı, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı esnafı ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri katıldı. Gerçekleşen buluşmada Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, esnafla sohbet ederek, talep ve beklentilerini dinledi.



“Burası Bizim Misafir Odamız,Kimliğimizin Bir Parçası”



Esnafla istişare eden Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir yaptığı konuşmada, "Yerel buluşmalar adıyla yaptığımız bir dizi toplantılardan bir tanesini de burada gerçekleştiriyoruz. En çok sevdiğimiz en çok kıymet verdiğimiz yerlerden bir tanesi Yeni Camiinin gölgesinde, Mısır Çarşısı'yla, Çiçekçiler Çarşısı'yla tam kalbinde bulunuyoruz. Daha önceki toplantılarımızı Fatih’in, değişik yerlerinde yaptık. Bu bizim genel başkanlığımız bünyesindeki yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımızın bir projesidir. Bu projenin temel hedefi iki seçim arasındaki zaman diliminde hizmet verdiğimiz insanlarla buluşup onlarla hasbihal etmek ve istişarede bulunmaktır. Aynı zamanda burası bizim görünen yüzümüz, burası bizim misafir odamız, kimliğimizin bir parçası. İnsanların dünyanın her tarafından gelip burada temizliğiyle, insanıyla, bahçe düzeniyle, meydan düzeniyle ve bizim davranışlarımızla bize not verdikleri puan verdikleri yerlerdir. Aslında burası sadece Fatih değil, İstanbul değil, dünyanın merkezi ve bizi tek kelime konuşmadan dünyaya anlatacak yegane yerlerden bir tanesidir. Onun için biz buralara çok kıymet veriyoruz ve çalışırken çok hassasiyet gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.



"2000 Yılından Bu Yana 5 Binin Üzerinde Eser, Restore Edildi"



2002 yılından bu yana restorasyonu yapılan eserlerin 5 binin üzerinde olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Coğrafyamızın her tarafı tarihi eserlerle, kültürel miraslarla çok zengin bir coğrafya. Bunun değerini bilmek önemlidir. İşte burada Mısır Çarşısı, Kapalıçarşı, Çiçek Pazarı bütün bu meydanda faaliyette bulunan, ekmeğini kazanmaya çalışan, ter döken insanlar hemen yanı başında temaşa eden tarihi eserleri, kimlik sahibi eserleri görünce, onların bakımının gerçekleştirildiği seyir edince, daha da huzur buluyor. Tarihi zenginlikten bahsettik. Türkiye’de bir kıyas yapmak istiyorum.1998-2002 yılları arasında dört yılda onarımı, restorasyonu yapılan vakıf eseri, kültür mirası sayısı ne kadar? Biliyor musunuz? Sadece 48. 2002 yılından bugüne kadar vakıf eseri, kültür mirası, şadırvan, köprü, hamam, kütüphane onarımı ve restorasyonu yapılan eser sayısı 5 binin üzerinde" diye konuştu.