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Fatih Belediyesi Sokak Hayvanlarını Yalnız Bırakmıyor…

Fatih Belediyesi Sokak Hayvanlarını Yalnız Bırakmıyor… Soğuk hava ve kar yağışı insan yaşamını olumsuz etkilediği gibi hayvanların da hayat şartlarını zorlaştırıyor.

Fatih Belediyesi Sokak Hayvanlarını Yalnız Bırakmıyor…

 Fatih Belediyesi Sokak Hayvanlarını Yalnız Bırakmıyor

Soğuk hava ve kar yağışı insan yaşamını olumsuz etkilediği gibi hayvanların da hayat şartlarını zorlaştırıyor.

Fatih Belediyesi soğuk kış günlerinde sokakta kalan evsiz vatandaşları soğuk havalarda barınmaları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait tesislerinde konuk ederken, kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve özellikle kuşların da beslenmesine yardımcı oluyor.

Fatih Belediyesi, olumsuz hava şartlarından dolayı ilçe genelinde hayvanların, hayatlarını devam ettirebilmeleri için “Sokak Hayvanlarını Besleme Aracı” ile sokak sokak dolaşıyor. Belediye ekipleri kuş ve sokak hayvanları için Fatih’in belirli bölgelerine yem ve yiyecek bırakıyor.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, önceki gün sokakta kalan evsizlerin barınması için belediye ekiplerini görevlendirmişti. Kar yağışının devam etmesi üzerine Başkan Mustafa Demir’in talimatı ile harekete geçen ekipler, ilçenin belli noktalarında sokak hayvanlarının ve kuşların beslenmeleri için yem ve mama bıraktı.

Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Fatih’in sokaklarında yaşayan sahipsiz hayvanların barınması için Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı ile hizmet verirken, diğer sokak hayvanları için de ilçe genelinde yaklaşık 50 ayrı noktaya yem ve mama bırakıyor.

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Fatih Belediyesi Sokak Hayvanlarını Yalnız Bırakmıyor…
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