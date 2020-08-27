banner314

banner325

Son Dakika

Fatih Belediyesi, Fatih’in Kültürel Mirasına Sahip Çıkıyor…

Fatih Belediyesi Bünyesinde ‘KÜLTÜREL MİRAS KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ’ Kuruldu…

FATİH 27.08.2020, 22:09 Murat Aydın
3
Fatih Belediyesi, Fatih’in Kültürel Mirasına Sahip Çıkıyor…

Medeniyetlere ev sahipliği yapan, Roma ve Bizans İmparatorlukları ile Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış ve 10 binin üzerinde tescilli kültür varlığı ile İstanbul’un tescilli eserlerinin üçte birine sahip olan, ayrıca Unesco tarafından Dünya Miras Alanı olarak ilan edilen dört bölgeyi de sınırları içerisinde bulunduran Fatih Belediyesi, bünyesinde bu eşsiz hazineye sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarabilmek için ‘Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü’ kuruldu.

Temmuz ayı meclis toplantısında 08.07.2020 tarih ve 82 sayılı karar ile kurulan Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü bünyesinde, yeni kurulacak Taş ve Ahşap Atölyeleri ile Kültürel Miras Araştırma ve Projelendirme Şefliğinin yanı sıra, daha önce Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde faaliyet gösteren KUDEB Şefliği de hizmet verecek.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan belediye bünyesinde kurulan yeni müdürlükle ilgili olarak, tarihi ve kültürel mirasımızı kendi doğal ortamında modern zamanın şartlarına göre ihya ederek, bu değerleri gelecek nesillere aktarmanın ve bunu gelenek haline getirmenin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu ifade etti. Başkan M. Ergün Turan, “ ‘Asıl İstanbul’ olarak bilinen Fatih, her gün sokaklarında binlerce yerli ve yabancı turistin dolaştığı kadim sokaklarıyla, tescilli kültür varlıklarıyla, İstanbul’un hatta Türkiye’nin simgesi haline gelen mimari ve tarihi birçok esere ev sahipliği yapmasıyla eşsiz bir ilçe olma özelliğindedir. Belediyemiz bünyesinde hizmet vermeye başlayan ‘Kültürel Miras Koruma Müdürlüğümüzü kurma amacımız, sahip olduğumuz hassas anlayış çerçevesinde kültürel mirasımızı ihya ederek, İstanbul’un kültürel kimliğine uygun projeler geliştirmek, bakım çalışmaları yapmak, koruma bilincinin geliştirilmesine yönelik vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmaktır. Fatih Belediye Başkanlığı olarak; bize miras kalan bu eserleri gelecek nesillere emanet edeceğimiz güne kadar korumak, yaşatmak ve yenilemek anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu anlayıştan yola çıkarak hizmete açtığımız ‘Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü’müz ile eşsiz Fatih’e değer katmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.


Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü’nün başlıca görevleri; ilçedeki taşınır-taşınmaz kültür varlıkları ve yakın çevreleriyle ilgili tespitler yapmak, proje ve onarımlarına yönelik çalışmalar yürütmek ve böylece Fatih İlçesi’nde bulunan 10 binin üzerindeki eserin envanter verilerinin güncel tutulmasını ve en önemlisi bu verilerin kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamaktır.

Eserlerin yaşamdan kopuk tek başlarına kalmadan, Fatih ve İstanbul halkıyla iç içe bir yaşam sürdürebilmesi için kısa ve uzun vadeli kentsel-kültürel koruma stratejileri belirlenecek, bu kapsamda Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü tarafından eserlerin, özgün işlevi, plan kararları ve güncel ihtiyaç durumlarına göre ihya, fonksiyon ve mekân tasarımına yönelik fikir projeleri geliştirilecek ve uygulamalarına yönelik sürecin takip edilmesi sağlanacaktır.

KUDEB Şefliği tarafından özellikle vatandaşlarca kullanılan sivil mimarlık örneği yapılar için basit bakım izinlerinin değerlendirilmesine devam edilirken, bir yandan da yeni kurulacak Taş ve Ahşap Atölyeleri ile de Fatih’te bulunan ve ecdadımız tarafından bize emanet edilen tarihi çeşme, hazire, türbe gibi taşınmaz kültür varlıklarının sürekli temizlik ve bakımları yapılacaktır. Yapılacak bu çalışmalar ile eserlerde oluşabilecek daha büyük problemlerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bakım ve onarımın yanı sıra koruma bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim, bilgilendirme, yayın, etkinlik ve organizasyonlarının da düzenlenmesi planlanmaktadır.

Kendine has sesleri, renkleri ve tatları ile yemekleri, gelenek ve görenekleriyle Saray Kültürü’nü simgeleyen Fatih’in Somut Olmayan Kültür Mirası değerlerinin araştırılması, tescil edilmesi ve yaşatılmasına yönelik çalışmalar yine Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü'nce yapılacaktır.

Ayrıca daha fazla yerli ve yabancı turistin keyifle gezmesi için Fethin Fatih’i, Mimar Sinan’ın Fatih’i, Hattatlarla Bir Gün, Fatih’in Unutulmaz Tatları, Binbir Dua - Fatih’in Ziyaretgâhları, Ben Bir Gezgin Olsam, Çocuğumla Geziyorum gibi tematik rota ve destinasyonların oluşturulması planlanmaktadır.

Sözlü tarih arşivi, fotoğraf ve film arşivleri oluşturmak, mezar taşları ve kitabelerin okutulması, Türkçeleştirilmesi ve yeni nesille buluşturulması için aplikasyonlar üretilmesi, geziler ve etkinlikler düzenlenmesi, Kültür Varlıklarıyla ilgili yayınlar hazırlanması, seminer ve sempozyumlar düzenlenmesi de yeni kurulan Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü’nün diğer önemli faaliyetleri arasında yer alacaktır.

Yorumlar (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 27 Ağustos 2020
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:11
İkindi 16:54
Akşam 19:52
Yatsı 21:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir