Çocukların Ödüllü Resimleri Belediyenin Çöp Kamyonlarını Renklendirdi

Fatih Belediyesi tarafından “Temizlik Sağlıktır” sloganı ile korona virüs tedbirleri nedeniyle evlerine kapanan çocuklar için resim yarışması düzenlendi. Yarışmayla çocukları bu süreçte temizlik ve sağlık ilişkisi konusunda bilinçlendirmek, çevre temizliği konusunda farkındalıklarını artırmak hedeflendi. Gelecek nesle daha temiz bir Fatih hediye etmek için ve çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenen resim yarışması sona erdi. Fatih’teki ilkokul öğrencilerinin katıldığı yarışmaya gönderilen resimler jüri tarafından değerlendirilerek, dereceye giren beş öğrencinin eseri Fatih Belediyesi’nin çöp kamyonlarının üzerine giydirme yapılarak renklendirildi. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül törenine, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına, Ak Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve dereceye giren öğrencilerin velileri katıldı.

Ödül töreninde konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Her şeyden önce bu pandemi sürecinde en çok fedakârlığı 65 yaş üstü değerli büyüklerimiz ile çocuklarımız gösterdi. Biz de çocuklarımızı bir nebzede olsa yoğun gündemden uzaklaştırabilmek, onların içsel dünyalarına yolculuk yapmalarına vesile olmak adına bir resim yarışması düzenledik. Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde yavrularımızın ödüllerini verelim istedik. Bu yarışmaya katılan minik ressamlarımızın hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Onları kutluyorum” dedi.

“Kendi oturdukları mahalle çevresinde bu araçlar daha çok dolaşacak”

Yarışmada dereceye giren çocuklar Başkan Turan’dan giydirilen araçların kendi mahallelerinde hizmet vermesini istedi. Çocukların bu isteğini kırmayan Başkan M. Ergün Turan, “Çevre ve temizlik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması gerektiğinden hareketle, küçük ressamlarımızın ‘Temizlik sağlıktır’ yarışmasını başlattık. Burada ilkokul 1’inci, 2’inci, 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerimizin resimlerini değerlendirdik. Fatih’in cadde ve sokaklarında bu resimlerin sergilenebilmesi için de bunları araçlarımıza giydirdik. Kendi oturdukları mahalle çevresinde bu araçlar daha çok hizmet verecek. Bunu düzenleyeceğiz. Sadece bu resimleri inceleyerek yetişkinler de dahil çevre ve temizlik konusunda bir çok mesaj alabiliriz. Bu eserler cadde ve sokaklarda dolaştıkça hem yetişkinler hem yavrularımız için kıymetli bir mesaj da ulaşmış olacak.” diye konuştu.

Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda resim yarışmasında Çınar Korkut birinci, Yusuf Bozkaya ikinci, Meltem Korkmaz üçüncü, Ada Çilingir dördüncü, Hasan Uyar beşinci oldu. Fatih Çukurbostan Semt Parkı’nda düzenlenen törende birinciye tablet, ikinciye bisiklet, üçüncüye scooter, dördüncüye saat, beşinciye ise kitap seti verildi. Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrencilere boyama kitabı hediye edildi.

Sokağa çıkma izni saatlerinde düzenlenen ödül töreni için Fındıkzade Çukurbostan Şehir Parkı’na gelen çocuklara belediye görevlileri tarafından dondurma, su ve çeşitli oyuncaklar hediye edildi.