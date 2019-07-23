Başkan Turan, Mahalle Mahalle Muhtarlarla Buluşuyor…

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, mahalle mahalle muhtarlar bir araya gelerek mahallelerdeki beklentiler ve problemlerin konuşulduğu istişare toplantıları gerçekleştiriyor. Başkan Turan, belediye ve muhtarlar arasındaki ilişkiyi daha ileri taşıyacaklarını belirterek istişare toplantılarının ardından muhtarlarla beraber sahaya inerek sorunları yerinde inceliyor.Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, bu istişare toplantıların ilkini Kocamustafapaşa, Silivrikapı, Yedikule ve Sümbülefendi Mahallesi muhtarlarıyla yaptı. Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de yer aldığı toplantıda muhtarlar mahalleleriyle ilgili taleplerini dile getirdi. Silivrikapı Semt Konağı’nda gerçekleştirilen toplantıda yaklaşık 80 bin nüfuslu 4 mahallenin muhtarları sorunlarını ve beklentilerini anlattı. Muhtarları dikkatle dinleyen Başkan M. Ergün Turan, tüm talepleri not aldı ve çözüm önerilerini sundu.İstişare toplantısında konuşan Başkan Turan, ilçede nezakete, barışa ve semt kültürüne değer verdiklerini ifade etti. İlçedeki yaşam kalitesini daha ileri taşımak için çalışacaklarını ifade eden Turan, “Tek gayemiz Fatih’teki vatandaşlarımızın mutluluğunu sağlamak. Bundan başka gayemiz yoktur. Hepimizin tabii ki farklı görüşleri var. Bana sokakta soruyorlar ’hangi parti’ diye ben de diyorum ki belediye başkanının partisi olmaz ben hepinizin başkanıyım. Şunu çok önemsiyoruz nezaketi, barışı, semt kültürünü, buradaki işleyişi çok kıymetli buluyoruz. Bu da zaten Fatih’imizde var olan özelliklerden bir tanesi inşallah buna katkı sunacak karşılıklı bir ilişki içerisinde olacağız” dedi.Fatih’te belediye ve muhtarlık arasında pozitif ilişki olduğunu ifade eden Turan, “Fatih’teki belediye ve muhtarlık ilişkileri, halka sunulan çözüm arasındaki pozitif ilişki takdire şayan, ben başkan olmadan öncede öyleydi, eksikliği olabilir ama iyi bir ilişki var, bunu daha da ileriye taşıyacağız. Bu toplantılardan elde etmek istediğim asıl sonuç da bunlar üzerinden inşallah semtimizin yol haritasını, önceliklerini çıkaracak çalışmalar yapacağız. İlçenin kronik bir sorunu olan kaldırımlarla ilgili sıkıntılı yerlere hemen müdahale ediyoruz, bazı bölgelerde de kaldırımları genişletme çalışmalarına başladık. Kaldırımlar öncelikli olarak insanların hakkı, yani burada yaşayan yaşlılar, kadınlar ve çocukların hakkı” diye konuştu.Başkan Turan istişare toplantısının ardından muhtarlarla beraber alana çıktı. Talepleri ve beklentileri yerince inceleyen Turan, başkan yardımcılarına talimat vererek sorunların çözülmesi noktasında çalışmaların başlatılmasını istedi. Turan ayrıca vatandaşlarla da sohbet edip onların sorunlarını dinledi.