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2 aile arasında arazi kavgası: 5 ölü, 4 yaralı

Erzurum'da iki aile arasında çıkan arazi kavgasında adeta terör yaşandı. Silahlı çatışmada 5 kiyi öldü 4 kişi yaralandı.

FATİH 30.05.2020, 13:07 30.05.2020, 13:19 Murat Aydın
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2 aile arasında arazi kavgası: 5 ölü, 4 yaralı

Erzurum'da iki aile arasında çıkan arazi kavgasında adeta terör yaşandı. Silahlı çatışmada 5 kiyi öldü 4 kişi yaralandı.  Olay Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler köyünde meydana geldi.  Alınan blgiye göre iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Köseler köyünde İ.Y. ve B.Y.  uzun namlulu silahla arazi nedeniyle husumetli olduğu 5 kardeşi öldürdü, olayda 4 kişi yaralandı. Jandarma olayla ilgili araştırma başlatırken, 5 kişiyi öldürüne 4 kişiyi yaralayıp kaçan iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

#erzurum #aile kavgası #uzun namlulu silah
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