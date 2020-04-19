Yeşilpınar’da Mehter Coşkusu
Eyüpsultan Belediyesi, Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan Eyüpsultanlılara moral vermek, destek olmak, yanlarında olduğunu ifade etmek için düzenlediği moral konserlerine devam ediyor.
Eyüpsultan Belediyesi, Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan Eyüpsultanlılara moral vermek, destek olmak, yanlarında olduğunu ifade etmek için düzenlediği moral konserlerine devam ediyor.
“Moralimizi Yüksek Tutalım, Tedbirlere Uyarak Bu Süreci Atlatalım” sloganıyla Eyüpsultan Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen konserlerin ikincisi, Mehter Takımı’nın katılımıyla Yeşilpınar Mahallesi’nde gerçekleşti.
COŞKU SELİ YAŞANDI
Mehter Takımı’nın Yeşilpınar Mahallesi sokaklarında çaldığı marşlara vatandaşlar büyük bir coşkuyla eşlik ettiler.
Mahalle sakinleri evlerinin camlarından, balkonlarından Mehter Takımı’nın çaldığı eserlere alkışlarla eşlik ettiler.
İlginin yoğun olduğu konseri bazı vatandaşlar cep telefonlarına kaydettiler.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016