Sokakları olduğu gibi binaları da temizliyor

Koronavirüs'ün yayılmamamıs için temizlik önemli. Sadece evdeki temizlikte yetmiyor. Sokaklar ve binalar da temiz olmalı.Bu konuda vatandaşlar olduğu kadar yerel yönetimlerinde dikkatli olması gerekiyor. Bazı Yerel Yönetim Birimleri yanı Belediyeler bölgesinde bulunan toplu konut sitelerini 'Özel Mülk' diye sınıflandırıp hizmet götürmüyor. Bazıları ise özellikle temizlik çalışmalarına katılıyor. Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi, hafta içi hafta sonu mesai kavramı olmaksızın gece gündüz demeden çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi Beyaz Masa birimine vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda her gün sahaya çıkan dezenfeksiyon ekibi bugün (7 Nisan Salı) Merkez Mahallesi Bestekar Tahirağa Sokak’ta dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi. Dezenfeksiyon ekibi ayrıca Nişanca Mahallesi Nişanca Mustafa Paşa Caddesi’nde dezenfeksiyon işlemi yaptılar.

SİTELER VE APARTMANLAR DA DEZENFEKTE EDİLİYOR

Ayrıca yine Beyaz Masa Birimine gelen talepler doğrultusunda 4 ayrı ekip, site ve apartmanlarda dezenfeksiyon işlemlerine rutin bir şekilde devam etti. Sokak sokak gezen ekipler apartman binalarının girişlerini, merdiven korkuluklarını, kapıları dezenfekte ettiler. Her gün yapılan dezenfeksiyon çalışmaları, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar düzenli olarak devam edecek.