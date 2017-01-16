Şampiyona Kupasını Başkan Aydın verdi

Araphan Spor Kulübü ligin bitmesine haftalar kala şampiyonluğu garantiledi. Şampiyon kulüp için düzenlenen programa katılan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’a, Araphan Spor Kulübü’ne destek ve katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Lige “O sene Bu sene” sloganıyla başlayan Araphanspor, İstanbul 1. Amatör Ligi 13. Grupta gerçekleştirdiği karşılaşmalarda çizdiği başarılı grafikle şampiyonluk ipini göğüsledi.



Kulübün şampiyonluğunu kutlamak amacıyla Eyüp Belediyesi Osmanlı Park Sosyal Tesisleri’nde bir program düzenlendi. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın katılımıyla düzenlenen programa ayrıca AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç, Eyüp Kulüpler Birliği Başkanı ve Öz Alibeyköy Spor Kulübü Başkanı Metin Çırpan, muhtarlar, Araphan Spor Kulübü As Başkanı Ferdi Turan, yönetim kurulu, teknik ekip, futbolcular ve çok sayıda taraftar katıldı.



Programda, kulüp yöneticileri yaptıkları konuşmalarda, “Araphan Spor Kulübü’nün her zaman yanında olan, verdiği destekle kulübü şampiyonluğa taşıyarak Süper Amatör Lig’e çıkmasını sağlayan Başkan Remzi Aydın’a teşekkür ederiz.” dedi.

Program sonunda ise, sporun ve sporcunun yanında olan Başkan Aydın’a teşekkür plaketi verildi. Başkan Aydın da şampiyonluk kupasını kulüp yöneticileri ve takım oyuncularına takdim ederek birlikte fotoğraf çektirdi.