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Nişanca Mahallesi Kentsel Yenileme Avan Projesi Askıya Çıkıyor

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Nişanca Mahallesi’ne yepyeni bir çehre kazandıracak "Nişanca Mahallesi Kentsel Yenileme Avan Projesi” hazırlandı.

EYÜP 13.12.2019, 12:36 aydinses
Nişanca Mahallesi Kentsel Yenileme Avan Projesi Askıya Çıkıyor

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Nişanca Mahallesi’ne yepyeni bir çehre kazandıracak "Nişanca Mahallesi Kentsel Yenileme Avan Projesi” hazırlandı.

 

Hazırlanan projeyle ilgili Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Nişanca Münzevi Kültür Merkezi’nde Nişanca Mahallesi sakinleri ile bir araya gelip burada vatandaşlara projeyi anlatan bir sunum yapmıştı.

Sunumda Başkan Deniz Köken vatandaşların sorularını cevaplayıp sürecin nasıl işleyeceğini ayrıntılı olarak anlatmıştı.

PROJE ASKIYA ÇIKIYOR

Çalışmalarına hız veren Eyüpsultan Belediyesi, Nişanca Mahallesi Kentsel Yenileme Avan Projesi’nin detaylarını vatandaşı bilgilendirmek amaçlı askıya çıkartıyor.

Projenin bilgilendirme paftaları Eyüpsultan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün bulunduğu 4. katta bulunan panoda askıya çıkacak.

Vatandaşlar böylece yapılan çalışmalar neticesinde kendi bulunacakları yeni parselleri hisse oranlarıyla beraber görmüş olacak, taleplerini ve değerlendirmelerini Eyüpsultan Belediyesine bildirebilecekler.

Konuyla ilgili olarak Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken daha önce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

TÜRKİYE’YE DE ÖRNEK BİR PROJE OLACAK”

Burası örnek bir proje olursa, buradan başarıyla çıkabilirsek, Türkiye’ye de örnek bir proje olacak.” 

“Göreve geldiğimiz andan itibaren hızlı bir şekilde Nişanca bölgesiyle ilgili, arazi, mülkiyet, haritalandırma çalışmaları ve yapısal analizler yaptık. Bu esnada sizlerle birebir görüşmeler ve anket çalışması gerçekleştirildi.

Bu proje Türkiye'ye de örnek bir proje olacak. İyi bir model olacak. Nişanca Mahallesi'ni doğru bir süreç yönetimiyle bir noktaya getirebilirsek, İstanbul'un hatta Türkiye'nin çeşitli yerlerinde uygulanabilir bir proje olacağını düşünüyorum.”

PLAN PLANCILARLA YAPILIR, BELEDİYELER BU İŞİN MERKEZİ OLMALI”

“Bu projenin başlangıcı doğru oldu. Çünkü muhataplar birbirleriyle şeffaf bir şekilde konuşuyor. Plan plancılarla görüşülerek yapılır ve belediyeler de bu işin merkezi olur. Şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla olur.

Bu yüzden burada sizlerle birlikteyiz. Muhataplar kimlerse karşılıklı konuşalım. Doğru yanlışı birlikte bulalım. Nişanca Mahallesi tepeden tırnağa bu işin içine girdi. Sahip çıktı. Kendileri birçok şeyi yaptılar. Bu konuda da tebrik ediyorum. Nişanca Mahallesi entellektüelliği de, aydınlığı da göstermiş oldu.”


SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bakanlar Kurulu kararı ile 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında Nişanca Mahallesinde bulunan yaklaşık 7 hektar büyüklüğe sahip alan "Yenileme Alanı" olarak ilan edildi.

317 yapı bulunan alanla ilgili analizler ve anket çalışmasının da yer aldığı saha çalışmaları yapıldı.

Alanın, Arazi Kullanım, Dolu-Boş, Mülkiyet, Kat Adedi, Tescilli Yapı, Topoğrafya, Eğim ve Jeolojik Yapı analizleri gibi birçok yapısal ve alansal analizler yapıldı.

Eyüpsultan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından yapılan saha çalışmalarından çıkan sonuçlara göre projelendirme çalışmaları tamamlandı.

Nişancı Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi, amacı mevcutta parçalı ve çok hisseli mülkiyet yapısından dolayı yaşanan sorunlara çözüm getiriyor.

Mevcutta proje alanında bulunan yapısal ömrünü tamamlamış, yeterli mühendislik hizmeti almamış, mevcut kanun ve yönetmeliklere aykırı yapılaşmış ve bundan dolayı risk unsuru oluşturan binalar yerine sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması, kentsel çevrenin ve yaşam kalitesinin arttırılması noktasında, hazırlanan projenin alanda dönüşüm sürecini kolaylaştırması amaçlanıyor.

Böylece bu projeyle Nişanca Mahallesi sakinlerinin mülkiyet sorunu çözülmüş olacak. İmar sorunu sona erecek. Vatandaşlar, otopark problemi olmayan ferah sokaklarda, depreme dayanıklı yapılarda yaşayabilecek.

Nişanca Mahallesi’nde yapılacak uygulamalar, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunlar çerçevesinde yürütülüyor.

Nisanca Mahallesi Kentsel Yenileme Avan Projesi İş Programı

Adım 1: Mevcut durum tespitleri bina durumu vatandaş talepleri

Adım 2: Alternatif proje yaklaşımlarının hazırlanması

Adım 3: Hissedarlar ile proje toplantısı

Adım 4: Alternatif proje seçimi

Adım 5: Yenileme avan projesinin hazırlanması

Adım 6: Onay süreci yenileme alanı kültür varlıklarını koruma

#Nişanca Mahallesi Kentsel Yenileme Avan Projesi Askıya Çıkıyor
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