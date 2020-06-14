Eyüpsultanlı Hanımlar İçin açık alan Spor faaliyetleri başladı
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların ardından normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte başlatılan etkinliğe, uzun süredir evlerinde kalan Eyüpsultanlı hanımların ilgisi yoğun oldu.
Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, hanımlar için Açık Alan Spor Faaliyetleri başlattı.
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların ardından normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte başlatılan etkinliğe, uzun süredir evlerinde kalan Eyüpsultanlı hanımların ilgisi yoğun oldu.
TEDBİRLERE UYULARAK SPOR YAPTILAR
Eyüpsultanlı kadınlara sağlıklı yaşam bilinci kazandırmayı ve düzenli spor yapmalarını sağlamayı amaçlayan etkinlikte, özellikle sağlık tedbirlerine önem verildi.
Maskelerini takarak spor yapacakları alana gelen hanımların öncelikle ateş ölçümü yapıldı. Ardından hanımlar ellerini dezenfekte ettiler.
Sonrasında sosyal mesafe kuralına uygun olarak, uzman hocalar eşliğinde sporlarını yaptılar.
Hanımlar için Açık Alan Spor Faaliyetleri; pazartesi – çarşamba ve cuma günleri sabah saat 09.00’da Göktürk Özgecan Aslan Parkı, Eyüp Stadı ve Akşemsettin Parkı’nda, Salı – perşembe günleri saat 09.00’da Alibeyköy Spor Tesisleri, Kemerburgaz Parkı, Güzeltepe Parkı ve Rami Bir Nefes Parkı’nda düzenlenecek.
DİLEYEN HANIMLAR AKŞAM SAAT 19.30’DA SPOR ETKİNLİĞİNE KATILABİLECEK
Bu arada sabah saatlerinde vakit bulamayan hanımlar için akşamları da Açık Alan Spor Faaliyetleri düzenleniyor.
Akşamları pazartesi – çarşamba ve cuma günleri saat 19.30’da Eyüp Stadı, salı ve perşembe günleri saat 19.30’da Göktürk Özgecan Aslan Parkı, Alibeyköy Spor Tesisleri ve Kemerburgaz Parkı’nda yine hanımlar için Açık Alan Spor Faaliyetleri düzenleniyor.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
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|45
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|28
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|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
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|28
|35
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|35
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|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
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|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|28
|57
|3. Leicester City
|29
|53
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|29
|48
|5. M. United
|29
|45
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|29
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|43
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|40
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|29
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|29
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|29
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|29
|27
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|29
|27
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|28
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|29
|21
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|O
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|1. Barcelona
|28
|61
|2. Real Madrid
|27
|56
|3. Sevilla
|28
|50
|4. Real Sociedad
|27
|46
|5. Getafe
|28
|46
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|27
|45
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|28
|43
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|28
|41
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|28
|41
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|27
|37
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|28
|34
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|33
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|28
|32
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|28
|32
|16. Eibar
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|27
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|28
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016