Eyüpsultan’ın Meşhur Lezzetleri Marka Oluyor

Tarihi, kültürel mirası ve turistik değerleriyle tanınan, her yıl binlerce konuğun ziyaret ettiği İstanbul’un gözbebeği Eyüpsultan, meşhur lezzetleriyle de gün geçtikçe daha çok ilgi odağı oluyor.



Eyüpsultan’ın Meşhur Lezzetleri, 3 Mart Pazar günü Eyüpsultan Meydanı’nda düzenlenen bir festivalle İstanbullularla buluştu. Renkli görüntülere sahne olan festival alanını sadece ilçe sakinleri değil, Eyüpsultan Türbesi’ni ziyarete gelen turistler de doldurdu.



Eyüpsultan’a gelenlerin tatmadan gitmedikleri Balkan tulumba tatlısı, Trileçe tatlısı, Boşnak böreği, Eyüpsultan güveci, Akmanoğlu acıbadem kurabiyesi, Akmanoğlu Eyüpsultan halkası ve Kemerburgaz turşusunun ikram edildiği festivalde, Karagöz-Hacivat tiyatral gösterisi ve çocuklar için renkli animasyonlar da yeraldı. Eyüpsultan’ın meşhur lezzetleriyle ilgili özel olarak yazılan ve Seyirlik Sanat tarafından ilk kez sahnelenen Karagöz Hacıvat gösterisi büyük alkış topladı.



Ömer Toraman’ın sunduğu, Eyüpsultanlıların ve Eyüpsultan Türbesi ve Camii’ni ziyarete gelenlerin büyük ilgi gösterdiği festivalde, Mehteran mini bir konser verdi. Çocuklar, Meydan’a gelen animasyonlarla keyifli saatler geçirdiler. Eyüpsultan lezzetlerini tatmak için stantların önünü dolduran vatandaşlar, birbirinden güzel bu yiyeceklerden satın almak için dükkanları doldurdu.



“FESTİVALİ GELENEKSEL HALE GETİRECEĞİZ”



Festivalin evsahipliğini üstlenen AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken,yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Eyüpsultan, tarihi, kültürel mirası ve turistik değerleriyle bilinen bir ilçemiz. Eyüpsultan’ın Meşhur Lezzetleri Festivalimiz daha ilk projemiz. Eyüpsultan halkı bizi izlemeye devam etsin. Eyüpsultan'ın lezzetlerini dünya çapında marka yapmak için projeler geliştireceğiz.



Eyüpsultan’ın Meşhur Lezzetleri Festivali’mizin ilkini Eyüpsultan’da, diğerlerini Alibeyköy Osmanlı Parkı, Rami Bir Nefes Parkı, Yeşilpınar Bölge Parkı’nda gerçekleştireceğiz. Eyüpsultan’a gelenlerin tatmadan gitmedikleri Balkan tulumba tatlısı, Trileçe tatlısı, Boşnak böreği, Eyüpsultan güveci, Akmanoğlu acıbadem kurabiyesi, Akmanoğlu Eyüpsultan halkası ve Kemerburgaz turşusunu Eyüpsultanlılara ve Eyüpsultan’ı ziyarete gelenlere bu festivallerimizde ikram edeceğiz.



Eyüpsultan’ın paha biçilmez tarihi, turistik değerlerini tüm dünyaya tanıtmak için daha birçok güzel projemiz bulunuyor. Eyüpsultan’ı ülkemizin kültür ve turizm başkenti yapacağız. ”