Eyüpsultan’da YKS kampı başladı
Eyüpsultan Belediyesi, ilçede üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek amacıyla ücretsiz olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kampı başlattı.
Eyüpsultan Belediyesi, ilçede üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek amacıyla ücretsiz olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kampı başlattı.
“Zirveyi Hedefle Başarıyı Yakala” sloganıyla düzenlenen kampta 6 hafta hızlandırılmış yüz yüze eğitim verilecek.
Kamp programında hızlandırılmış dersler, soru çözümleri, denemeler ve motivasyon etkinlikleri gibi farklı çalışmalarla öğrenciler sınava hazırlanacak.
20 Mayıs – 25 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek kampta, öğrencilerin seviyelerini belirlemek amacıyla TYT ve AYT deneme sınavları da yapılacak.
Sınırlı kontenjanı bulunan kamp süresince sınav stratejileri ve motivasyon etkinlikleri de düzenlenecek.
Kampa katılım için detaylı bilgiye aşağıdaki merkezlerden ulaşabilirsiniz
Eyüpsultan Gençlik Merkezi: 0212 440 15 49
Güzeltepe Gençlik Merkezi: 0212 440 05 65
Pirinççi Gençlik Merkezi: 0212 595 40 28
Yeşilpınar Gençlik Merkezi: 0212 440 15 34
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016