Eyüpsultan’da Bu Kış da Isınamayan Ev Kalmayacak

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan'da hiçbir evin kışı soğuk geçirmemesi için çalışmalara başladı.

Her kış olduğu gibi bu sene de ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı yapılıyor.

2500 AİLEYE KÖMÜR YARDIMI YAPILACAK

Soğuk geçen kış aylarında ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak ihtiyacının karşılanması için harekete geçen Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2500 aileye kömür yardımında bulunacak. Her aileye yarımşar ton, 20 torba kömür yardımının yapılacağı Eyüpsultan’da yaklaşık 1250 ton kömür dağıtımı gerçekleştirilecek.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçe sınırları içerisinde yaşayan ve kendisine ulaşılmayan bir tek ihtiyaç sahibi vatandaşın kalmaması için her türlü çalışmanın gerçekleştirildiğini söyledi. Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü alan tarama ekipleri, ihtiyaç sahiplerinin adreslerine giderek tespit edilen vatandaşlara yaptığı kömür dağıtımlarına hız verdi.

KÖMÜR DAĞITIMLARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR