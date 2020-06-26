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Eyüpsultan'da tehlikeli böcek! Belediye ekipleri alarmda

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri, ülkemizde daha önce varlığı bilinmeyen, iç ve dış karantinaya tabi zararlı olan Anoplophora Spp. (Turunçgil uzun antenli böceği) zararlısının ilçede tespit edilmesi üzerine başlatılan ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

EYÜP 26.06.2020, 13:02 Murat Aydın
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Eyüpsultan'da tehlikeli böcek! Belediye ekipleri alarmda

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri, ülkemizde daha önce varlığı bilinmeyen, iç ve dış karantinaya tabi zararlı olan Anoplophora Spp. (Turunçgil uzun antenli böceği) zararlısının ilçede tespit edilmesi üzerine başlatılan ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler özellikle Akşemsettin ve Yeşilpınar Mahallelerinde Turunçgil Uzun Antenli Böceği’ne karşı ağaçlarda kök ve gövde ilaçlaması yaptılar.

Bu mücadele çalışmasında, böceğin zarar verdiği ağacın belirlenmesinin hemen ardından, ağacın ilk etapta ilaçlanması ve devamında gözlenerek gerekiyorsa imha edilmesi gerekiyor.

Çalışmalarda öncelikle ilçede böcek bulunan ağaçlar tespit ediliyor ve işaretleniyor. Her ağaç böceklerden arındırılmak amacıyla farklı zamanlarda iki ayrı kez ilaçlanıyor.

AĞAÇLARI TAMAMEN KURUTUYOR

Söz konusu zararlının larvaları ağaçların odun dokusunda beslenerek zarar veriyor ve ağacı tamamen kurutuyor. Ağacın gövdesinden çıkış yapan erginlerin oluşturduğu çıkış deliklerinden ya da erginlerin görülmesi ile zararlının varlığı daha kolay tespit ediliyor.

Ergin çıkış delikleri 10-15 mm çapında olabiliyor. Zararlı böcek siyah renkte uzun antenlere sahip, üzerinde beyaz lekeler bulunan 25-35 mm uzunluğunda. Bacaklarının üst kısımları beyazımsı mavimsi bir renkte.

300 metreye kadar uçabilen böceklerin zarar verdiği bölgenin 50 metre civarındaki diğer ağaçlarda da zarara yol açtığı gözlendi. Mayıs ve ağustos ayları arasında ortalama 1-3 ay yaşayan ergin böcekler özellikle bu aylarda yoğun olarak gözleniyor.

Zarar yaptığı bitki türler arasında; Acer spp. (Akçaağaç), Aesculushippocastanum( At Kestanesi), Alnus spp. (kızılağaç), Betula spp. (Huş Ağacı), Cornus spp. (kızılcık), Corylus spp. (fındık), Cotoneaster spp. (dağ muşmulası), Crateagus spp.(alıç ağacı), Fagus spp. (kayın ağacı), Ficus spp. , Hibiscus spp., Lagerstromia spp., Mallotus spp., Malus spp. (elma ağacı), Morus spp. (dut ağacı), Platanus spp. (çınar ağacı),Populus spp. (kavak ağacı), Prunus spp. (kiraz ağacı), Pyrus spp. (armut ağacı), Salix spp.(söğüt), Rosa spp. (gül), Ulmus spp. (karaağaç) bulunuyor.

BÖCEĞİ GÖREN VATANDAŞLAR BELEDİYE İLE İRTİBATA GEÇSİN

Bu zararlı böcek, park ve yeşil alanlarda, cami, okul ve diğer kamu kurumlarının bahçesinde, apartman ve konutların bahçesinde gözlenmekte ve mücadelesi için hassasiyetle anında belediye ekiplerine bilgi verilmesi gerekiyor.

Göz ardı edilmesi durumunda Akşemsettin ve Yeşilpınar Mahalleleri başta olmak üzere zararlının ilçe geneline yayılarak çok sayıda ağaç ve çalı türünün zarar görmesine sebep olmasından endişe ediliyor.

Konuyla alakalı belediyenin 444 30 00 no’lu hattı aranarak bilgi verilmesi hususu kamuoyuna, önemle duyurulur.

#böcek #eyüpsultan #ağaç #AnoplophoraSpp #Turunçgiluzunantenliböceği
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