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Eyüpsultan'da riskli binalar yıkılıyor
Eyüpsultan Belediyesi, ilçede bulunan riskli yapıları yıkıyor. Riskli olduğu tespit edilen binalar, boşaltma takvimlerine göre takip edilip yıkılıyor.
EYÜP 06.05.2021, 10:55 Murat Aydın
İstanbul'da deprem riskine karşı yapılan çalışmalar sürüyor. Bu çalışmaları titizlikle yapan belediyelerden biri de Eyüpsultan. Belediye Başkanı Deniz Köken, riskli yapıların yıkılması için ilgili birimlere talimat verdi.
Eyüpsultan Belediyesi, ilçe genelinde 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Kanunun Uygulama Yönetmeliği uyarınca riskli olarak tespit edilmiş ve süreleri dolmuş riskli yapıların yıkım çalışmalarını sürdürüyor.
Süresi dolmuş riskli yapılar hakkında yıkım takvimi oluşturan Eyüpsultan Belediyesi bir binanın daha yıkımını gerçekleştirdi.
Çalışmalar kapsamında İslambey Mahallesi, Hz. Halid Bulvarı 27 numarada bulunan yapı ekipler tarafından yıkıldı.
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