Eyüpsultan'da “Organik Pazar” açıldı

Eyüpsultan Belediyesi sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketiminin teşvik edilmesi amacıyla 'Organik Pazar' açtı.



Açılışını Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın yaptığı pazar alanında organik üretim belgesine sahip olan pazarcılar tezgâh açıp ürünlerini satabilecekler.



Göktürk Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde bulunan pazarın açılışını Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın gerçekleştirirken açılışa organik ürün üreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



BAŞKAN REMZİ AYDIN: SAĞLIKLI BESLENME ADINA ÇOK ÖNEMLİ



Başkan Remzi Aydın burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, işlenmiş ürünlerin yaygınlaşmaya başladığı günümüzde organik ürün tüketiminin önem kazandığını ifade ederek şöyle devam etti;



“Bu ürünlerin yetiştirileceği tarlalar dahil kesinlikle suni gübre kullanılmamış olması gerekiyor. Ondan sonraki süreçlerde de kullanılan gübreler, tarım yöntemleri, işlenmesi tezgâha gelene kadar ki tüm süreçleri akreditasyonlara tabi denetleniyor ve sertifikalandırılıyor.



Dolayısıyla burada satılan ürünler sertifikalı ve gerçekten yüzde yüz emin olduğumuz organik ürünlerdir. Sağlıklı beslenme adına çok önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum”



ÇOCUKLARINIZI SAĞLIKLI ÜRÜNLERLE BESLEYİN



Açılışın ardından pazar tezgahlarını gezen Başkan Remzi Aydın hem alışveriş yaptı hem de esnafla sohbet ederek ürünler hakkında bilgi aldı.



Üreticilerle yaptığı sohbetler sırasında Başkan Remzi Aydın, sağlıklı nesiller yetiştirmek için ailelerin küçük yaşlardan itibaren çocuklarını sağlıklı ürünlerle beslenmeye alıştırması gerektiğini ifade etti.



CUMA GÜNLERİ KURULACAK



Perşembe günleri semt pazarı, pazar günleri sosyete pazarı olarak kullanılan alan cuma günleri organik pazar olarak kullanılacak. Sağlıklı ürün tüketmek isteyenlere ev sahipliği yapacak.



Türkiye’nin dört bir yanında üretilen organik ürünlerin satıldığı pazarda zeytinyağından cevize, sebzeden peynire, organik kozmetik ürünlerden bebekler için ek gıdalara kadar birçok ürün vatandaşların beğenisine sunuluyor.



TARIMA VE HAYVANCILIĞA DA DESTEK



Eyüpsultan Belediyesi, organik pazarı açmakla bir anlamda tarıma ve hayvancılığa da destek vermiş oluyor.



Tarım alanlarının uygunluğu, ulaşım ağının geniş olması dolayısıyla Eyüpsultan ilçesi hem üreticiye hem tüketiciye önemli avantajlar sağlıyor.



ORGANİK TARIM NEDİR?



Organik tarım, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ve üretimde kimyasal girdi kullanılmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir.



Doğal dengeyi koruyarak hava ve su gibi yaşamsal kaynakların ve doğal hayatın korunmasını amaçlayan bir üretim yöntemidir.