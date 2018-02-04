Eyüpsultan Belediyesinden “Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı”

Sokak hayvanlarının barınma, beslenme, bakım ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanması için birçok önemli çalışmayı hayata geçiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, sokaktaki dostlarımızın sağlıklı yaşam haklarının sağlanması için önemli bir projeye daha imza atıyor:



SOKAK HAYVANLARI DOĞAL YAŞAM ALANI.



“Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı”, sokak hayvanlarının getirildiği andan itibaren planlı bir şekilde kontrol ve müşahedelerinin yapılarak hayata tutunmalarını sağlayan bir merkez olacak.



Merkezde sokak hayvanlarının beslenme ve barınmalarında doğal ve mevsimsel ihtiyaçlarına uygun çalışmalar yapılarak, eğitim ve oyun uygulamalarının yanı sıra, bakımlarını üstlenen kişiler ve ziyaretçiler ile ortak hareket edilerek sevgi ve sosyalleşme ihtiyaçları azami düzeyde karşılanacak.



Böylece bölgemizde yaşayan hayvanların tespiti ve sağlıklı koşullarda bakımlarının yapılması da mümkün hale gelecek.





SOKAKTAKİ DOSTLARIMIZIN HER İHTİYACI KARŞILANACAK



Sokak hayvanlarının hareket ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte yapılacak “Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı” kapalı - açık alan ve farklı bölümlerden oluşacak.



Doğal Yaşam Alanı'nın kapalı bölümlerinde karantina, hasta bakım yem hazırlama (mutfak), bakıma muhtaç yavrulu anne bölümü, ameliyathane, muayenehane, ameliyat sonrası bakım ünitesi, eğitim ve konferans salonu, idari bölüm, depolar (yiyecek, ilaç, malzeme) otopark ve bahçe yer alacak.



Açık alanda ise yavruluktan yeni çıkanlar, ayrı tutulması gerekenler, engelli, yaşlı, mağdur, uyuz hayvan, hayvan müşahede, yavrulu anne gibi farklı bölümler, etkinlik alanı, gezdirme ve eğitim alanı, öncelikli sahiplendirme alanı, kedi yaşam alanı, kulübe yapım atölyesi bulunacak.



HAYVANSEVER VATANDAŞLARLA ORTAK HAREKET EDİLECEK



Hayvanların fiziki ve psikolojik durumları göz önüne alınarak özelliklerine uygun bölümleme tasnifi yapılıp rehabilite edileceği merkez, gönüllü vatandaşlar ile el ele yürütülen şeffaf bir sisteme sahip olacak.



Doğal Yaşam Alanı, sokaktaki canlarımıza sahip çıkmak gerçeğinden hareketle sahiplendirmeye öncelik verecek.