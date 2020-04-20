Eyüpsultan Belediyesi’nden Göktürklülere Moral Konseri

Eyüpsultan Belediyesi, Koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan Eyüpsultanlılara moral vermek, destek olmak, onlara her zaman yanlarında olduğunu ifade etmek için moral konserleri düzenliyor..

Geçtiğimiz günlerde Çırçır Mahallesi’nde gerçekleştirilen konser bugün Göktürk Mahallesi’nde yapıldı.



Konserde Bandistanbul Orkestrası, mahallenin sokaklarında dolaşarak hareketli, eğlenceli parçalar çaldılar.



COŞKU DOLU ANLAR YAŞANDI



Konsere Göktürk Mahallesi sakinlerinin ilgisi yoğun olurken, genç yaşlı tüm vatandaşlar evlerinin camlarından, balkonlarından bandoyu izleyerek el salladılar, çalınan parçalara alkışlarla eşlik ettiler.



Bazı vatandaşlar ise konseri, sosyal mesafeyi koruyarak, cep telefonlarına kaydettiler.



“EVLERİNİZDE KALIRSANIZ ÇOK MUTLU OLURUZ”



Konser sonunda ise vatandaşlara “Bizler siz mutlu olun diye elimizden geleni yapıyoruz. Sizler de evlerinizde kalırsanız bizler çok mutlu oluruz” mesajı verildi.