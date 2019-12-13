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Eyüpsultan Belediyesi Çocuklara Kitap Hediye Ediyor
Eyüpsultan Belediyesine aileleri ile birlikte gelen çocuklar Belediye Hizmet Binası girişinde sürprizle karşılaşıyor.
Eyüpsultan Belediyesine aileleri ile birlikte gelen çocuklar Belediye Hizmet Binası girişinde sürprizle karşılaşıyor.
Eyüpsultan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı görev yapan Karşılama ve Yönlendirme personeli, Belediye Hizmet Binasına gelen çocuklara, bir kitap seti hediye ediyor.
Çocuklara kitap sevgisi aşılamak ve kitap okumayı sevdirmek amacıyla başlatılan hizmet çocukları sevindirirken, ailelerinin beğenisini kazanıyor.
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