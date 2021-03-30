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Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi açıldı

Gazeteci/Yazar Ahmet Kekeç'in adı EyüpSultan'da bir kütüphaneye verildi. Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi, 29 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası’nın ilk gününde törenle hizmete açıldı.

EYÜP 30.03.2021, 09:56 30.03.2021, 10:24 Murat Aydın
Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi açıldı

Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi, 29 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası’nın ilk gününde törenle hizmete açıldı.

Kütüphanenin açılışı için düzenlenen törene Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, merhum Gazeteci - Yazar Ahmet Kekeç’in eşi Sibel Kekeç, oğlu Hakan Mehmet Kekeç, kızı Fatmanur Kekeç, il ve ilçe kamu kurum – kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN DENİZ KÖKEN: 4 BÖLGEMİZE KÜTÜPHANE YAPACAĞIZ

Açılış konuşmasında kürsüye gelerek bir konuşma yapan Başkan Deniz Köken, “İlk emri ‘Oku’ olan bir dinin mensubu olarak, Kütüphaneler Haftası’nın başlangıcında, kütüphane açılışıyla başlıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Kütüphanemizin içerisinde 10 bin kitap olacak, 120 gencimiz aynı anda kendilerine ayrılan yerlerde ders yapabilecekler, araştırma – geliştirme yapma imkanı bulabilecekler. Bundan sonra Eyüpsultanımızda 4 bölgemize kütüphane yapacağız. Küçük mahallelerimizden başlayarak başlayarak kültür evleri yapıyoruz, kültür evlerinin her köşesinde de birer kütüphane hayata geçiriyoruz. Biz bu süreçte iki tane havuz yaptık, bir tane spor salonu bitme aşamasında, on tane okulun inşaatı devam ediyor. Üç tane sera, 1 tane lavanta bahçesi, 1 kreşi açtık, 1 matematik evini de 23 Nisan’da açacağız. Dört tane Eyüpsultan Sanat ve Meslek Edindirme Kurs merkezi (ESMEK) açtık. Şimdi de yaşlılar lokaliyle ilgili ciddi bir talep var. Onu da onların hizmetine sunacağız. Herkesin Kütüphane Haftası’nı tebrik ediyorum” dedi.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP: AHMET KEKEÇ İSMİ SON DERECE İSABETLİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, İslam medeniyetinin bir yönüyle kitap ve kütüphane medeniyeti olduğuna vurgu yaparak başladığı konuşmasında şunları söyledi:

“İnsanoğlu ile kitap ve kütüphane arasında öteden beri bir bağ var. Okumak değil neyi okuduğunuz önemlidir. 10 tane fayda vermeyen kitap okumak yerine iyi bir kitabı 10 defa okumanın daha değerli olduğunu düşünüyorum. İçerik olarak sayısız kitap türü var. Bir kütüphane kurmak da artık adeta uzmanlık işi haline geldi. Millet Kütüphanesi başta olmak üzere kitapseverlerin her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde dizayn edilen kütüphanelerin sayısı artıyor. Bugün açılışını yapacağımız yeni bir kütüphanenin heyecanı içerisindeyiz. Kütüphaneye ismi verilen Ahmet Kekeç gibi bir edebiyatçı ve gazeteci arkadaşımıza da vefa borcumuz için buradayız. Ahmet Kekeç gazeteciliğinden önce bir edebiyatçı, son zamanlarda romana yönelmiş bir yazı adamıydı. Ahmet Kekeç isminin bu kütüphaneye verilmiş olmasını son derece isabetli buluyorum. Belediye Başkanımız Deniz Köken’e teşekkür ediyorum. Bir kitap kafe 10 bin kitaplık kütüphane ve araştırma merkezi, ders çalışma alanları ve toplantı salonu, üniteler aynı zamanda 120 kişiye hizmet verecek olan Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nin bütün vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum.”

VALİ YERLİKAYA: DENİZ KÖKEN BAŞKANIMIZI TEBRİK EDİYORUM

Vali Ali Yerlikaya ise, “Belediyecilik artık öyle bir noktaya geldi ki, arkadaşlarımız belediyeciliği rutin olmaktan kurtarıyorlar. Belediye hizmetleri artık 7’den 70’e her kesime dokunuyor. İstanbul’da tarihi mekanların ihyasıyla birlikte kütüphaneler gibi, gençlerin, çocukların, yetişkinlerin huzurla, güvenle gidebileceği mekanlar yapılıyor. Deniz Köken Başkanımız da bunu gayet güzel yaptı. Huzurlarınızda bu şehrin valisi olarak kendisini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

HAKAN MEHMET KEKEÇ: GURURLUYUZ

Ahmet Kekeç’in oğlu Gazeteci Hakan Mehmet Kekeç de şöyle konuştu:

“Bugün benim ve ailem için elbette çok özel bir gün. Duygularımı sözlerle ifade edemem. Ahmet Kekeç’in ailesi olarak, Sayın Deniz Köken Başkanımızdan haberi aldığımız andan itibaren şaşkın ve gururluyuz. Ahmet Kekeç’in adının bir kütüphaneye verilmesi ve bunun bilhassa İstanbul’un manevi kalbi dediğimiz Eyüpsultan’da olması bizim için iki açıdan manidar. İlki Babam gazeteciydi, gazetecilik faaliyetleri ile tanınırdı, fakat hayatının merkezi kitaplarıdır. Bütün hayatını kitaplarının çevresinde idame ettirirdi ve bize de kitap sevgisini aşılamaya çalıştı. İnşallah bizde bir şeyler öğrenmişizdir. Bu açıdan adının bir kütüphaneye veriliyor olması bizim için mutluluk verici ve manidar. İkincisi ise adının verildiği kütüphane’nin Eyüpsultan’da olması. 14 Kasım 2020’de vefat ettikten sonra, 16 Kasım’da Eyüpsultan haziresine defnettik. Biz bunu bir lütuf ve şans olarak gördük. Allah’a hamd olsun ki ve kabirde kütüphaneye yüz metre mesafede bu açıdan da bizim için çok manidar.”

10 BİN KİTAPLIK KÜTÜPHANE

Vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, gençleri ve çocukları okumaya teşvik etmek amacıyla açılan kütüphanede 10 bin kitaplık kütüphane ve araştırma merkezi, kitap kafe, ders çalışma alanları ile ferah kitap okuma ve toplantı salonları yer alıyor.

120 KİŞİ OTURMA KAPASİTELİ

7’den 70’e herkesin sakin ve huzurlu bir ortamda kitap okuyup araştırma yapabileceği, ders çalışabileceği, boş vakitlerini değerlendirebileceği kütüphane 181 metre karelik alana, 120 kişilik oturma kapasitesine sahip.

Bilgiye erişim ihtiyacı olan herkes için tam bir yaşam alanı sunacak olan kütüphane zengin kitap koleksiyonu, güncel elektronik kaynaklar, seçkin süreli yayınlar, nezih çalışma alanları, ferah okuma salonları ile anaokulundan üniversiteye, ev hanımından öğretmene Eyüpsultan’da yaşayan her kullanıcıya hitap edecek.

AHMET KEKEÇ KİMDİR?

3 Ocak 1961'de Malatya'da doğan Ahmet Kekeç, 14 Kasım 2020'de ebedi Eyüpsultanlı oldu...

Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yazı hayatına başlayan Kekeç, 1985'te ilk hikaye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı. Çeşitli gazetelerde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlendi.

Vefatından önceki yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştıran Ahmet Kekeç, 28 Şubat dönemini anlatan Yağmurdan Sonra adlı bir romana imza attı. 2006 yılından itibaren Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Ahmet Kekeç, çeşitli televizyon programlarını da sundu.

12 Ek

#MustafaŞentop #başkan #TBMM #DenhizKöken #EyüpsultanBelediyesi #AhmetKekeçKütüphanesi
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