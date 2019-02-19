Eyüpsultan Belediye Meclisi CHP Listesinde sürpriz isim... Eski Anavatan Partisi Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı İşadamı Köksal Aykutoğlu'nun kardeşi Ünal Aykutoğlu Eyüpsultan Belediye Meclis Üyeliği için CHP Listesinde 3. sırada yar aldı. Yine Eyüp'te geçtiğimiz yerel seçimlerde adayların kaderini belirleyen Yeşilpınar Mahallesi'nin sevilen muhtarı İlçek Çomak'da 7. sırada yer aldı.
Eyüpsultan Belediye Meclisi CHP Listesinde sürpriz isim... Eski Anavatan Partisi Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı İşadamı Köksal Aykutoğlu'nun kardeşi Ünal Aykutoğlu Eyüpsultan Belediye Meclis Üyeliği için CHP Listesinde 3. sırada yar aldı. Yine Eyüp'te geçtiğimiz yerel seçimlerde adayların kaderini belirleyen Yeşilpınar Mahallesi'nin sevilen muhtarı İlçek Çomak'da 7. sırada yer aldı.