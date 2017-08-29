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Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı

Eyüp Yeşilpınar'da Yüksel Kuzu isimli şahıs ateşli silahla yaralandı

Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
 Eyüp Yeşilpınar'da Yüksel Kuzu isimli şahıs  ateşli silahla yaralandı

Eyüp Yeşilpınar Mahalle Girne Caddesi Saya Hilal Camii önünde Yatsı namazı çıkışı cami önünde arkadaşlarıyla ayakta sohbet eden Yüksel Kuzu isimli şahıs Girne caddesi üzerinde seyreden bir araçtan inen şahıs tarafından ateşli silahla  bacağından vuruldu.

Yüksel kuzuyu vuran şahıs geldiği araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Yüksel Kuzu olay yerine intikal eden ambulansla hastaneye sevk edildi. 

Olay yerine gelen polisler olayla ilgili delilleri inceleyerek soruşturma başlattı.  
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