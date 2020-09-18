Eyüp'te Temizlik Seferberliği
Eyüpsultan Belediyesi, ülkemizde Covid-19 vakalarının artmasıyla birlikte 17 Mart tarihinde ilçe genelinde Temizlik ve Dezenfeksiyon Seferberliği başlatmıştı.
Eyüpsultan Belediyesi, ülkemizde Covid-19 vakalarının artmasıyla birlikte 17 Mart tarihinde ilçe genelinde Temizlik ve Dezenfeksiyon Seferberliği başlatmıştı.
Son günlerde vakalardaki artış nedeniyle Eyüpsultan’da Temizlik ve Dezenfeksiyon Seferberliği yeniden başladı.
Bu kapsamda Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri, Veteriner İşleri ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleriyle mahallelerde koordineli bir şekilde dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yaparken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri de esnaf ve maske denetimi gerçekleştiriyor.
Ekipler bugün Emniyette ve Güzeltepe Mahallesi’nde cadde ve sokakları süpürüp, tazyikli suyla yıkadılar.
Ayrıca bina girişleri, iş yerleri, parklar ve çöp konteynerleri ekipler tarafından yıkanarak dezenfekte edildi.
Eyüpsultan Belediyesinin başlattığı temizlik seferberliğinden memnun kalan vatandaşlar, Belediye ekiplerine teşekkür etti.
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Ekim 2016