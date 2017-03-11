Eyüp'te 'Hayır'lı buluşma

Türkiye'nin geleceğini belirleyecek referandumumun yapılacağı 16 Nisan tarihiyle geri sayım sürerken, Evet ve Hayar için çalışanların organızasyonları da son sürat devam ediyor.Evet için devlet imkanlarının sonuna kadar kullanıldığı, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ayrı, Başbakanlığın ayrı ve diğer devlet kurumlarının ayrı ayrı yaptığı organizasyonlarla 'Evet' oyu istenirken, toplumun diğer kesimleri ülkesinin geleceğinin tek atamlı bir suntaya teslim edilmesine karşı duran tarafta yer alan MHP'li muhalifller, CHP, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi (BBP) tabanından Başkan Destici'nin Evet açıklamasına karşı duranlar 'Hayır' için çalışıyor.Hayır için Eyüp'te bir araya gelen çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu ve saydığımız bu siyasi yapıları da içine alan Hayır'cılar yaptıklarıtoplantı ile “Eyüp Milli Dayanışma ve Demokrasi Platformu” adı altında bir gurup kurup çalışmaya başladı. Grubun toplanması için önderliğini MHP'li muhaliflerden Özcan Pehlivanoğlu ile Atatürkçü Düşünce Derneği Eyüp Şubesi Başkanı Asiye Kocaman, Cahit Atater yaptı.Eyüp Van Kahvaltı salonunda 8 Mart Kadınlar Günü'ne yapılan ilk buluşmada hazır bulunan Özcan Pehlivanoğlu, ADD Eyüp Şube Başkanı Asiye Kocaman, Cahit Ataker, SP Eyüp İlçe Başkanı İlker Çiftçi, Eyüp Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi İsmail Altuntaş, MHP Eyüp eski ilçe başkanı Başkanı Halil Feyizoğlu, Anavatan Partisi döneminin Eyüp ilçe Başkanı tanınmış isin Ahmet Aksu, BBP Eyüp eski İlçe Başkanı Kemal Aydın, Memet Sevim, Hakan Kurşun, Zeki Demirsel ve Eyüplü çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı. Yapılan konuşmaların ardından oluşumun adı “Eyüp Milli Dayanışma ve Demokrasi Platformu” olarak belirlendi ve oy birliği ile kabul edildi.Toplantının açılış konuşmasını yapan ADD Eyüp Şube Başkanı Kocaman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, sözü Özcan Pehlivanoğlu'na verdi. Pehlivanoğlu toplantının genel çerçevesini çizdiği konuşmasından Meral Akşener'in 17 Mart Cuma günü Eyüp'te olacağını ve Renk Düğün Salonu'nda bir konferansa katılacağını belirterek platform üyelerinin katılım için çalışmasını istedi. Söz alan Cahit Ataker. ise konuşmasında ; " Beni Özcan arayarak, memleketin gidişatı kötü, bunun için bir Eyüplü olarak ne yapabiliriz? diye sordu. Birimiz MHP'li ve birimiz CHP'li olarak, söz konusu memleket olduğu zaman bu çalışmalara katılmanın iyi olacağını düşündük. Burada Eyüp'e hizmet vermiş çok iyi dostlar var. Bugün Hayır Platformunu başlatıyoruz."dedi.Daha sonra toplantıya katılanlar tek tek konuşarak, hem kendilerini tanıttılar, hem de konuyla ilgili olarak düşüncelerini dile getirdiler.Anayasa değişikliği için Meclis'te yeterli oyu bulamayan 18 maddenin halk oyuna sunulmas için 16 Nisan'da yapılacak referandumunda "Hayır" yönünde oy kullanacaklarını açıklayan “Eyüp Milli Dayanışma ve Demokrasi Platformu” üyeleri ilk önemli etkinliğinde ise Meral Akşener'e ağırlayacak. 17 Mart Cuma Günü Meral Akşener'in katılacağı toplantı için Eyüp Kaymakamlığı'na Atatürkçü Düşünce Derneği Eyüp Şubesi dilekçe verdi. Toplantının İslam Bey Caddesi 4 Renk Düğün Salonu'nda yapılacağı belirtildi. Referandum öncesi Hayır blokunda önde görülen ve her gittiği yerde coşkuyla karşılanan Meral Akşener'in katıldığı toplantıların sabote edilmesi de dikkat çekiyor. Eyüp'te yapılacak toplantı öncesi Akşener'in Eyüp Camii'nde Cuma namazına katılabileceği de alınan bilgiler arasında.Evliya bile yoldan çıkar!Toplantıda bir konuşma yapan Saadet Partisi Eyüp İlçe Başkanı İlker Çiftçi, şunları kaydetti: " Böyle bir toplantıda bulunmaktan çok memnunum. Hükümet 15 senedir hep suçu başkalarına atarak yönetim yaptı. Bu referandumda hayır çıkmasının evet çıkmasından daha hayırlı olduğu kanaatindeyiz. Bu 18 maddedeki yetkiyi evliyaya versen yoldan çıkar. Bu 18 maddenin halka çok çok iyi anlatılması gerekmektedir"dedi.Bunun yanında platforma isteyen herkesin katılabileceği, fikir ve teklif sunabileceği, platformda aktif olarak çalışabileceği belirtilirken, Platformun alınacak kararlarda daha seri davranılabilmesi için 8 kişilik bir karar heyeti seçildi.