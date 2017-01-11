Eyüp'te girilemeyen sokaklarda kar temizleniyor

Belediyemiz yurdu etkisi altına alan kar yağışının başladığı günden itibaren kar küreme ve tuzlama yaparak yolların açık tutulmasını sağladı.Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park Bahçeler, Sosyal Destek, Beyaz Masa ve Çağrı Merkezi ile Zabıta Müdürlüğümüz meydanlar, sokaklar, otobüs durakları, okul ve cami önlerinde kar küreme çalışması yaptı.Belediyemizin uyarısıyla sokak ve caddelerde yanlış park edilen araçların çekilmesi sağlandı. Park Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından devrilen ağaçlar kesilerek yoldan kaldırıldı.Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz soğuk havanın artması etkisi ile ilçenin birçok noktasında barınma ve besleme çalışması yaptı. Ayrıca tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hayvanlar da veteriner hekim kontrolüne alınarak tedavi edildi.Belediye ekiplerimiz kar yağışının başlaması ile 3 kar küreme aracı, 19 iş makinası ve 17 kamyon ile birçok farklı bölgede 290 personel görev yaptı. İlçe genelinde kar temizleme çalışması için gece saatlerinden sabah saatlerine kadar toplamda bin 500 ton tuz ve 5 bin litre solisyon kullanıldı.İlçemizde 206 cadde, bin 985 sokak bulunmaktadır. Aralıksız süren karın etkisiyle ekiplerimiz bir an olsun sahadan ayrılmadı. Gerekli çalışmaları yaparak oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirdi.Yanlış park edilen araçlar nedeniyle ekiplerimiz tarafından bazı sokaklarda çalışma yapılamadı. Yoğun kar nedeniyle vatandaşların araçlarını daha uygun bir yere park ederek ekiplerin çalışmalarına yardımcı olmalarını istiyoruz. Yanlış parklanmanın devam etmesi halinde araçlar, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygun bölgelere çekilecektir.İlçe genelindeki cadde, sokak, otobüs durakları, okul ve cami önlerinde kar küreme çalışmalarımız sürüyor. Ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarını tamamlayana kadar mesailerine devam edecek.