ESER’de Yerli Malı Haftası Kutlandı
Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ESER (Engelliler Sürekli Eğitim Rehberlik Merkezi) engelli öğrencilerle birlikte önemli gün ve haftaları kutlamaya devam ediyor.
Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ESER (Engelliler Sürekli Eğitim Rehberlik Merkezi) engelli öğrencilerle birlikte önemli gün ve haftaları kutlamaya devam ediyor.
Yerli Malı Haftası kutlaması nedeniyle ESER’de düzenlenen etkinliğe ESER’li öğrenci ve velilerinin yanı sıra Özel Şafak Okulları’ndan da öğrenciler katıldı.
AMAÇ FARKINDALIK OLUŞTURMAK
Engellilere yönelik ön yargıyı kırmak ve farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlikte, öğrenciler eğlenceli dakikalar geçirdi.
Bir hafta boyunca düzenlenecek etkinlikte öğrenciler, evde hazırladıkları yiyecekleri sergilerken, aynı zamanda da yerli malı haftası hakkında bilgilendirildi. Etkinliğe katılan öğrenciler engelli arkadaşlarıyla böyle bir organizasyonda buluştukları için çok mutlu olduklarını dile getirirken, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e de teşekkür ettiler.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016