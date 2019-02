Deniz Köken Eyüpsultan için 53 Proje açıkladı

Cumhur İttifakı (AK Parti) Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Eyüpsultan için tam 53 proje hazırladı. İlçeyi 2023 yılına taşıyacak bu vizyon projelerle Eyüpsultan hem cazibe merkezi, hem de İstanbul’un vazgeçilmez turistik ve kültür başkentlerinden biri olacak...



AK Parti, belediyecilikte yarım yüzyılı geride bırakmış olan Deniz Köken’i Eyüpsultan Belediye başkan adayı olarak gösterdi. Deniz Köken, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen lansmanla hazırladığı 53 projeyi anlattı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Adem Koçyiğit, Seçim Koordinasyon Başkanı Yücel Erence, ilçe protokolü, teşkilat üyeleri ve Eyüpsultanlıların katıldığı lansman büyük ilgi gördü. Düzenlenen lansman, kültür merkezinin bahçesine kurulan dev ekrandan da takip edildi. Deniz Köken, ekibiyle birlikte hazırladığı projeleri görseller eşliğinde konuklara aktardı.



“Mükemmel bir yapıyı hayata geçirmeye çalışacağız”



Güzel bir gece geçirdiklerini söyleyen AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, “Projelerimizi anlatma fırsatı bulduk. Bu soğuk Şubat akşamına rağmen salon ve dışarısı doluydu. Bu partimizin ve vatandaşlarımızın bir şeyler beklediğinin mesajıydı bize. Projelerimizi de beğendiler. Bundan sonraki süreçte yaptığımız görüşmelerle projelerimizin sayısını arttırma, değiştirme imkanlarımız da olacak. Çünkü dedik ki şeffaf yönetim. Yaşanabilir şehirlerin olmazsa olmazı halkıyla bütünleşen yönetimler olacaktır. Halkıyla bütünleşmeyen yönetimler şeffaf da olsa bir işe yaramıyor. Biz bundan sonraki süreçte nasıl bir şehir kurmak istiyorsak halkımızın görüşüne başvurarak mükemmel bir yapıyı hayata geçirmeye çalışacağız. Bizden sonrakiler de devam ettirirler. Avrupa yaptı zarar görmedi şeffaf yönetimden. Ortak akıldan kimse zarar görmedi. Biz de ortak aklı hayata geçirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz inşallah” dedi.





“Eyüpsultan’ın ulaşım sorunu önümüzdeki yıllarda büyük ölçüde çözülecek”



Yapılacak yatırımlarla ilçedeki ulaşım sorununu çözeceklerini söyleyen AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkanı adayı Deniz Köken, “Eyüpsultan’ın ulaşım sorunu ilçeye yapılan büyük yatırımlarla önümüzdeki yıllarda büyük ölçüde çözülecek. Vezneciler-Habibler Metro Hattı Edirnekapı’dan Eyüp’e inecek, Eyüp’ten Topçular’a çıkacak, oradan devam edecek. Şu anda onun proje aşaması bitti. Ayrıca Alibeyköy-Sirkeci Tramvay Hattı da 2019’un sonunda hizmete girecek. Öte yandan Feshane’nin müze olmasına yönelik bir çalışma yürütüyoruz. Tramvay Feshane’nin tam önünden geçecek, Eyüpsultan’a böyle bir müze kazandırırsak ilçeye artı bir değer katmış oluruz” dedi.



Gerçekleştirilecek projeler ve yapılacak çalışmalarla kentin temel sorunlarını çözmeyi ve ilçeyi Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü olan 2023’e hazırlamayı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Deniz Köken, Eyüpsultan’ın hem cazibe merkezi hem de İstanbul’un vazgeçilmez turistik ve kültür merkezlerinden biri olacağını kaydetti. Deniz Köken, “Eyüpsultan'ın müzesi, sanat merkezi yok. Eyüp Sultan Camii'ne gelip açık hava müzesini gezip, bir de kapalı müzeye geçmesi, bir sanat bir tasarım atölyesinde vakit geçirmesi, başka bir kitapla ilgilenmesi, mesela küçük bir millet kıraathanesi, millet bahçesi, yine kitapla buluşabileceği ya da bir sanat eseriyle buluşabileceği bir mekanı da Eyüp Camii civarında hayata geçirmemiz lazım” diye konuştu.



“İlçeyi gücümüz ölçüsünde otoparkla buluşturacağız”



Eyüpsultan’ın en büyük probleminin otopark eksikliği olduğunu belirten AK Partili Köken, “Eyüpsultan’ı dört bölgeye ayırdık. Eyüp ve çevresi, Alibeyköy ve çevresi, Veysel Karani bölgesindeki dört mahalle ve çevresi ile Kemerburgaz-Göktürk bölgesi. Bu dört bölgenin tamamı Eyüpsultan’ı 400 bin nüfuslu bir şehir olarak ortaya koyuyor. Buraların tamamına ayrı ayrı şeyler yapıyor olmamız lazım. Spor salonu, yüzme havuzu, kullanılabilir parklar, parkların içinde kadın lokalleri, çocuk kreşleri gibi güzel projelerimiz var. Otopark Eyüp’ün en büyük problemi. Otoparkların çok küçük ve kullanışsız olması. Parklarda yaşanan güvenlik sorunları. Bunun için Cumhurbaşkanımız bir genelge de yayınladı. Parkların hem güvenliği, hem büyütülmesi, hem de kadınların rahatça kullanabileceği bir ortama dönüştürülmesi için. En başta gelen problem bu. Her bina kendine otoparkına sahip olmalı. Ama biz mahallelerde bulabilirsek okul bahçelerinin altına, bulamazsak parkların altında mutlaka gücümüz ölçüsünde otoparkla buluşturacağız” şeklinde konuştu.



“Eyüp Stadı’nı yeniden Eyüpspor’un kullanımına kazandıracağız”



Eyüp Stadı’nın modern bir kapalı spor salonu ve geniş otopark ile çevreleneceğini ifade eden Köken, “Eyüpsultanımızda kültür etkinliklerinin daha geniş kesimlere ulaşabilmesi için bölgemizin ulaşımı kolay noktasında bir kültür merkezi açacağız. Merkez; çocukların sanatsal becerileri ve ilgilerini arttırmaya yönelik özel mekanları, seyirci kapasitesi, teknik donanımıyla önemli gösterilere ev sahipliği yapacak sahnesi ile Eyüpsultan ve İstanbul’un kültürel yaşamına renk katacak. Eyüpspor’un zaferlerine ev sahipliği yapmış Eyüp Stadı’nı yeniden Eyüpspor’un kullanımına kazandırmak için iyileştirme çalışmalarına başlanacak. Saha, modern bir kapalı spor salonu ve geniş otopark ile çevrelenen bir spor salonu ile çevrelenecek. Böylelikle spor yapmak isteyenler ve Eyüpspor’u izlemeye gelenleri konforlu ve spor dolu bir atmosferde ağırlayabileceğiz” ifadelerini kullandı.



“Eyüpsultan'da 1 milyon 680 bin metrekarelik Millet Bahçesi”



Projelerini anlatan Deniz Köken Eyüpsultan'a yapılacak Millet Bahçesi ile ilgili şunları söyledi: “Eyüpsultan'da etaplar şeklinde planlanan Millet Bahçesi'nin ilk etabı, toplam 1 milyon 680 bin metrekarelik bir alanda kurulacak. Gençlerimizi spor ve kültürle buluşturuyoruz. Alibeyköy Spor ve Kültür Kompleksi, gençlerin her türlü sporu yapabilecekleri ve geleceğe sağlıklı yarınlara kavuşacakları her türlü donanıma sahip olacak. Bireyin öncelikle kendisine, yakın çevresine ve topluma zarar veren etkilerini sosyal rehabilitasyon hizmetlerimizle azaltacağız. Bu çerçevede Eyüpsultan'da açacağımız Madde Bağımlılığı Destek Merkezi çözümün ilk adımı olacak. Eyüpsultan’da büyümüş, belediyeciliğe burada adım atmış biri olarak beni heyecanlandıran projelerimizden biri de Haliç Adalar Rekreasyon çalışmamız olacak. Gözbebeğimiz Haliç’i sadece seyre konu değil doğanın merkezine çekebilecek bir proje olması nedeniyle Adalar Rekreasyonu, Eyüpsultan’ın turistik hareketliliğine farklı bir dinamizm katacak.”



Eyüpsultan Gençlik Kampı



Göktürk’te yapılması planlanan gençlik kampı ile ilgili konuşan Köken, “40 bin metrekarelik doğal bir alana yayılacak Eyüpsultan Gençlik Kampı , gençlerimizin gelişimine katkı sunan benzersiz bir proje olacak. Konaklama birimleri, açık/kapalı etkinlik alanları, doğa ile iç içe deneyim alanları, ortak üretim ve öğrenme alanları, hizmet binaları, 350 kişilik çok amaçlı salon, konser ve tiyatro gibi etkinliklerin düzenlenebileceği 600 kişilik açık etkinlik sahnesi ile Eyüpsultan Gençlik Kampı, gençlerimiz için dopdolu anıların adresi olacak” dedi.



DENİZ KÖKEN’İN VİZYON PROJELERİ



Lansman gecesinde Eyüpsultan için hazırladığı 53 projeyi tek tek açıklayan Deniz Köken, ilçeyi 2023’e taşıyacak vizyon projelerini de aktardı.



İşte Deniz Köken’in Vizyon Projeleri



EYÜPSULTAN KÜLTÜR MERKEZİ



Eyüpsultan’da kültürü yaşamak ve yaşatmak …



Eyüpsultanımızda kültür etkinliklerinin daha geniş kesimlere ulaşabilmesi için bölgemizin ulaşımı kolay noktasında bir kültür merkezi açacağız. Merkez; çocukların sanatsal becerileri ve ilgilerini artırmaya yönelik özel mekanları, seyirci kapasitesi ve teknik donanımıyla önemli gösterilere ev sahipliği yapacak sahnesi ile Eyüpsultan ve İstanbul’un kültürel yaşamına renk katacak.



EYÜPSULTAN SPOR SALONU



Eyüpspor’un zaferlerine ev sahipliği yapmış Eyüp Stadı’nı, yeniden Eyüpspor’un kullanımına kazandırmak için iyileştirme çalışmalarına başlanacak. Saha, modern bir kapalı spor salonu ve geniş otopark ile çevrelenen bir spor salonu ile çevrelenecek. Böylelikle spor yapmak isteyenler ve Eyüpspor’u izlemeye gelenleri konforlu ve spor dolu bir atmosferde ağırlayabileceğiz.



FESHANE MÜZESİ



İlçemizde bulunan Osmanlı’nın en özel kültürel simgelerini İstanbul için farklı ilgi odaklarına dönüştüreceğiz. Bunlardan Feshane Müzesi, tarihi misyonu ile uyumlu bir konseptle yeniden İstanbulumuza kazandırılacak.



EYÜPSULTAN MİLLET BAHÇESİ



Eyüpsultan’da etaplar şeklinde planlanan Millet Bahçesi’nin ilk etabı, toplam 1.680.000 m2’lik bir alanda kurulacak.



GİRİŞİMCİLİK AKADEMİSİ



Akademi, bölgesel istihdam ve kalkınmanın anahtarı olacak.



TEKNOLOJİ DENEYİMLEME MERKEZİ



Teknoloji Deneyimleme Merkezi, sadece çocukların ve gençlerin değil, yediden yetmişe her kesimin ilgi odağı olacak. 21. Yüzyıl Eyüpsultanı’nda teknolojiyi yanıbaşınızda hissetmenizi sağlayacak.



ALİBEYKÖY SPOR VE KÜLTÜR KOMPLEKSİ



Gençlerimizi spor ve kültürle buluşturuyoruz. Alibeyköy Spor ve Kültür Kompleksi, gençlerin her türlü sporu yapabilecekleri ve geleceğe sağlıklı yarınlara kavuşacakları her türlü donanıma sahip olacak.



SOSYAL REHABİLİTASYON HİZMETLERİ



EYÜPSULTAN MADDE BAĞIMLILIĞI DESTEK MERKEZİ



Sosyal belediyeciliğin öncelikli sorumluluğu, toplumsal huzur ve dayanışmanın kurumsallaşmasıdır. Bireyin öncelikle kendisine, yakın çevresine ve topluma zarar veren etkilerini sosyal rehabilitasyon hizmetlerimizle azaltacağız. Bu çerçevede Eyüpsultan’da açacağımız Madde Bağımlılığı Destek Merkezi çözümün ilk adımı olacak. Madde bağımlılığının rehabilitasyonuna ilişkin çağdaş donanım ve mimari anlayışa sahip merkezimiz umutlu yarınların adresi olacak.



ÇOBANÇEŞME ÇOCUK AKADEMİSİ VE EĞLENCE PARKI



Ahşap oyuncakçılığının merkezi olarak Osmanlı dönemi çocuklarının en mutlu olduğu yerlerden biri olan ilçemizi, güncel yorumlama ile çocuklarımız için yeni bir çekim ve mutluluk noktasına dönüştüreceğiz. Masal parkı, ahşap oyuncak atölyeleri, etüd merkezi, trafik ve bisiklet parkurundan oluşan projemiz, çocuklarımızı eğlendirirken eğiten, ebeveynleri ise oyuncak seçimi konusunda bilinçlendiren bir işleve sahip olacak.



GELENEKSEL TÜRK SPORLARI VE BİNİCİLİK



Ecdadımızın hünerlerini yeni nesiller deneyimleyecek…



İlçemizin tarihi referansına katkı sunacak projelerimizden biri de Geleneksel Türk Sporları ve Binicilik tesisleri olacak. Spor ve tarihin iç içe geçtiği bu modern tesislerde, çocuklarımız ve gençlerimiz ecdadımızın hünerlerini keşfederken, sportif kariyerlerine de farklı bir seçenek katabilecek.



HALİÇ ADALAR REKREASYON PROJESİ



Turizmin yeni rotası Haliç…



Eyüpsultan’da büyümüş, belediyeciliğe burada adım atmış biri olarak beni heyecanlandıran projelerimizden biri de Haliç Adalar Rekreasyon çalışmamız olacak. Gözbebeğimiz Haliç’i sadece seyre konu değil doğanın merkezine çekebilecek bir proje olması nedeniyle Adalar Rekreasyonu, Eyüpsultan’ın turistik hareketliliğine farklı bir dinamizm katacak.



BİZİM KÖY



Bizim Köy, kentsel yaşama huzur ve keyif katacak bir çekim merkezi olarak planlandı. Sevdiklerinizle birlikte gözalıcı peyzaj uygulamaları arasında gezinti yapabileceğiniz, çocuklarınız ile doyasıya eğlenebileceğiniz, aynı zamanda alışveriş yapabileceğiniz Bizim Köy’de kentin yorucu temposuna keyifli bir mola vereceksiniz.



EYÜPSULTAN TARIMSAL PARK



Bölge için tarımsal verimlilik, kadınlarımız için istihdam…



Eyüpsultan ilçe sınırları, tarımsal verimlilik ve istihdam açısından sadece bölge için değil tüm İstanbul açısından çok önemli bir potansiyele sahip. İlçemiz köylerinde seracılık şeklinde yerleştireceğimiz kentsel tarım uygulamaları ile organik tarıma dönük üretim süreçlerini başlatacağımız gibi hemşerilerimiz için de mevsimsel pazar fırsatları sunacağız. Tarımsal ürünlerde üretici ve tüketiciyi yerinde buluşturacak olan bu projemiz bölgesel kalkınmada yenilikçi bir rol üstlenecek.



GÖKTÜRK PROJELERİ



EYÜPSULTAN GENÇLİK KAMPI



40.000 m2’lik doğal bir alana yayılacak Eyüpsultan Gençlik Kampı, gençlerimizin gelişimine katkı sunan benzersiz bir proje olacak. Konaklama birimleri, açık/kapalı etkinlik alanları, doğa ile iç içe deneyim alanları, ortak üretim ve öğrenme alanları, hizmet binaları, 350 kişilik çok amaçlı salon, konser ve tiyatro gibi etkinliklerin düzenlenebileceği 600 kişilik açık etkinlik sahnesi ile Eyüpsultan Gençlik Kampı, gençlerimiz için dopdolu anıların adresi olacak.



HOBİ BAHÇESİ



“Küçük bir bahçem olsun…” diye başlayan hayalleri Göktürk’te gerçekleştiriyoruz. Eyüpsultan Hobi Bahçeleri, hayallerini eken, ektiklerini keyifle biçmek isteyen hemşerilerimiz için 15’er m2’lik kulübe ve 65’şer m2’lik ekim alanlarından oluşuyor.



GÖKTÜRK SPOR SAHASI



Göktürk’te her evden bir sporcu…



Göktürk güzel bir spor sahasına kavuşuyor. Yemyeşil bir doğanın içerisine yapılacak spor sahası ve tesis, gençlerin, her yaştan sporcunun faydalanabileceği spor sahasıyla modern bir donanıma sahip olacak.